長者營養攝取認知不足 高市輔導共餐據點改善飲食

高市衛生局完成4萬3000餘名長者營養篩檢等調查發現，長者對優質油脂選擇、每餐蛋白質食物攝取、蔬果比例認知較不足。今年已輔導390家共餐據點及餐飲業者，改善膳食品質。

高雄市衛生局2018年設立社區營養推廣中心，衛生局透過新聞稿表示，中心成立目的在幫助長者實踐健康生活，並強化營養狀況。為了精準掌握長者的營養需求，衛生局已完成4萬3566名長者營養篩檢、2194份營養飲食認知調查和1765份食物攝取頻率問卷。

衛生局分析發現，長者對於優質油脂選擇、每餐蛋白質食物攝取、蔬果比例的認知較為不足。此外，食物攝取頻率調查結果顯示，長者對於乳品、堅果種子和全穀雜糧的攝取量仍與國健署建議有顯著差距。

衛生局進一步了解長者營養攝取未達建議量原因，發現約36%長者不清楚乳品的適當攝取量，近48%不習慣攝取堅果種子，39%則缺乏全穀雜糧的飲食習慣。這些營養缺口可能導致包括肌少症、代謝症候群、糖尿病等潛在的健康危機。

社區營養推廣中心提出多項均衡飲食技巧，包括攝取富含蛋白質的食物，如豆腐及其製品、魚肉、雞蛋、肉類等，每餐至少應有一個自己的手掌心大小與厚度。早晚飲用1份乳品，長者每日攝取2杯（240毫升/杯），堅果與種子則是優質油脂的來源，如芝麻、花生等，建議每餐攝取1茶匙（5克/茶匙）。

另外，也建議將全穀雜糧納入日常飲食，如糙米、燕麥等能獲取膳食纖維與維生素B群及維生素E等營養素。確保蔬菜及水果攝取量達每日建議量：蔬果含豐富植化素，每餐可吃一個自己拳頭大小的水果，蔬菜的攝取份量建議每餐要比水果還多一些。

衛生局說明，社區營養推廣中心今年已輔導高雄市390家（53.6%）共餐據點，改善膳食品質並推廣適合長者的「質地調整飲食」；同時輔導有意願提供健康均衡餐食的餐飲業者，民眾可查詢「社區健康資源平台」找到相關店家。