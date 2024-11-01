養殖業災損 高雄僅6戶保漁業險

高雄市共3721戶養殖戶，僅6戶投保俗稱漁業保險的「養殖漁業天然災害保險」，比率不到1%，近月來颱風接連造成養殖業損失，光凱米颱風政府就發出1157萬救助金。有議員認為，養殖戶對保險制度認知不足，對保險收益也缺乏信心，以致投保戶數量逐年降低，市府應加強推廣，讓漁民透過保險降低損失。

養殖漁業天然災害保險分為溫度及降水量兩種參數保單，前者以石斑魚、虱目魚、鱸魚及吳郭魚業者為投保物種，連續10小時氣溫低於10度才理賠；降水量保單則針對高、屏地區午仔魚、龍虎斑、青斑、白蝦等物種，需連續48小時累計降水量達520毫米才理賠，但近年賠付比率僅有1%。

市議員陳慧文表示，這兩種保單每公頃保險費5000元到31萬元不等，漁業署補助三分之一保費；養殖戶投保數過低，主要是漁民對保險制度認識不足，也認為保費負擔過重，市府有必要加強推廣，才能讓漁民透過保險降低損失。

岡山區養殖漁業發展協會表示，溫度參數、降水量保險對南部業者太嚴苛，10小時以上低於氣溫10度以及降水量520毫米等條件在近幾年寒害、風災很少見。林園區石斑魚養殖場業者則表示，漁業保險應將災後停水停電損失列為條件比較實際，這樣漁民較願意接受。

孫姓漁民說，投保漁業保險須領有陸上魚塭養殖漁業登記證，還要完成當年度放養申報，部分養殖戶嫌登記麻煩，或不願申報放養數量，對保險始終觀望；蘇姓漁民說，現行漁保，漁民需負擔三分之一保費，且理賠條件不夠寬鬆，並不划算。

海洋局長黃登福說，養殖漁業天然災害保險並非強制險，原本漁民、中央和地方各分擔三分之一費用，高市已把漁民保費負擔調降為四分之一，2016年霸王級寒流侵襲高雄後幾年，保單數有提升，近年嚴重災害下降，漁民投保意願才不高，但市府會持續加強宣導，也與保險公司研議放寬出險條件。