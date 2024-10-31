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農民心酸！紅豆幼苗被吃光光 屠龍大隊夜間巡捕「下起綠鬣蜥雨」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
夜間巡捕綠鬣蜥，一個晚間獵捕約1、200隻綠鬣蜥，堆滿小貨車。圖／屏東縣議員洪宗麒提供
夜間巡捕綠鬣蜥，一個晚間獵捕約1、200隻綠鬣蜥，堆滿小貨車。圖／屏東縣議員洪宗麒提供

綠鬣蜥肆虐，近期正值屏東縣萬丹鄉、新園等地區的紅豆、毛豆等農作種植季，屏東縣議員洪宗麒10月初接獲農民反映幼苗遭綠鬣蜥啃食，相當煩惱，縣府也啟動「夜間巡捕守護農民」專案，10月夜間巡捕出動12次，獵捕1438隻綠鬣蜥，全縣今年移除數量統計至10月底達2.4萬餘隻。  

面對颱風來襲，屏東縣洪宗麒昨30日跨31凌晨仍率獵捕團隊夜間巡捕，洪宗麒形容，綠鬣蜥太氾濫囂張，整個樹上都是綠鬣蜥，宛若「綠鬣蜥聖誕樹，下起綠蜥蜴雨」，工作人員站在下面都會被砸到。

「農民的心酸！」縣議員洪宗麒無奈說，接到農民反映綠鬣蜥都把紅豆、毛豆與金瓜幼苗吃掉了，有時還吃掉整條小黃瓜，農民心中「恨得牙癢癢的」，苦在心裡，他日前遇到一名快80歲農婦大中午坐在田裡，拿著竹竿，就是要趕綠鬣蜥。

農婦婆婆告訴洪宗麒，「農田的紅豆都被綠鬣蜥吃光了，我必須坐在這裡守住農田」，洪宗麒聽到後感到無奈又不捨，婆婆農田他們前幾天才剛巡捕，但還是有漏網，也跟婆婆說會再過來幫忙獵捕。

農業處表示，綠鬣蜥在野外沒有天敵，屏東氣候適合繁殖，多年來持續捕捉，數量還是很多。縣府配合中央從2013年起就開始移除，連年數量都是全國第一，今年除不定期至流域周邊等重點區域加強執行綠鬣蜥巡查捕捉外，特別針對萬丹、新園等地區展開「夜間巡捕守護農民」專案，10月執行12次夜間搜捕，獵捕1438隻。

農業處表示，今年移除綠鬣蜥經費，中央補644萬3000元，縣府221萬6000元，今年總經費865萬9000元。今年至10月底移除數量2.4萬餘隻，去年移除數量為3.4萬餘是歷年新高。提醒民眾，看到綠鬣蜥，即時通報1999、1959動物保護專線由農業處派廠商前往處理。

夜間巡捕綠鬣蜥，一個晚間獵捕約1、200隻綠鬣蜥，堆滿小貨車。圖／屏東縣議員洪宗麒提供
夜間巡捕綠鬣蜥，一個晚間獵捕約1、200隻綠鬣蜥，堆滿小貨車。圖／屏東縣議員洪宗麒提供
屏東縣一名快80歲農婦婆婆日前中午坐在田裡，拿個棍子，就是要趕綠鬣蜥，議員洪宗麒看到感到很心酸也很心疼。圖／議員洪宗麒提供
屏東縣一名快80歲農婦婆婆日前中午坐在田裡，拿個棍子，就是要趕綠鬣蜥，議員洪宗麒看到感到很心酸也很心疼。圖／議員洪宗麒提供
樹上都是綠鬣蜥，一驚嚇到全部都跳下來，猶如綠鬣蜥樹海。圖／議員洪宗麒提供
樹上都是綠鬣蜥，一驚嚇到全部都跳下來，猶如綠鬣蜥樹海。圖／議員洪宗麒提供

康芮颱風 綠鬣蜥 農民

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