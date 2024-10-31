農民心酸！紅豆幼苗被吃光光 屠龍大隊夜間巡捕「下起綠鬣蜥雨」

綠鬣蜥肆虐，近期正值屏東縣萬丹鄉、新園等地區的紅豆、毛豆等農作種植季，屏東縣議員洪宗麒10月初接獲農民反映幼苗遭綠鬣蜥啃食，相當煩惱，縣府也啟動「夜間巡捕守護農民」專案，10月夜間巡捕出動12次，獵捕1438隻綠鬣蜥，全縣今年移除數量統計至10月底達2.4萬餘隻。

面對颱風來襲，屏東縣洪宗麒昨30日跨31凌晨仍率獵捕團隊夜間巡捕，洪宗麒形容，綠鬣蜥太氾濫囂張，整個樹上都是綠鬣蜥，宛若「綠鬣蜥聖誕樹，下起綠蜥蜴雨」，工作人員站在下面都會被砸到。

「農民的心酸！」縣議員洪宗麒無奈說，接到農民反映綠鬣蜥都把紅豆、毛豆與金瓜幼苗吃掉了，有時還吃掉整條小黃瓜，農民心中「恨得牙癢癢的」，苦在心裡，他日前遇到一名快80歲農婦大中午坐在田裡，拿著竹竿，就是要趕綠鬣蜥。

農婦婆婆告訴洪宗麒，「農田的紅豆都被綠鬣蜥吃光了，我必須坐在這裡守住農田」，洪宗麒聽到後感到無奈又不捨，婆婆農田他們前幾天才剛巡捕，但還是有漏網，也跟婆婆說會再過來幫忙獵捕。

農業處表示，綠鬣蜥在野外沒有天敵，屏東氣候適合繁殖，多年來持續捕捉，數量還是很多。縣府配合中央從2013年起就開始移除，連年數量都是全國第一，今年除不定期至流域周邊等重點區域加強執行綠鬣蜥巡查捕捉外，特別針對萬丹、新園等地區展開「夜間巡捕守護農民」專案，10月執行12次夜間搜捕，獵捕1438隻。