康芮颱風攪局⋯澳洲消防猛男最新行程曝 明晚預備逛墾丁大街
受康芮颱風影響，澳洲消防猛男造訪屏東行程有所更動，明日早上行程取消，原定屏東動物之家公益捐款記者會將改為明日下午，接著前往墾丁逛大街並夜宿。11月2日的行程依舊，若無停班課或災後整理，最受矚目的沙灘排球賽將如期舉行。
10名澳洲消防員預計10月31日起造訪屏東3天，原本安排逛屏東景點享受台灣美食外，也要舉行公益捐款活動，並與屏東縣消防弟兄進行消防競賽與沙灘排球賽，不過受康芮颱風影響，行程有所更動。
明日上午原訂與屏東消防特搜大隊進行的消防競賽活動取消，屏東動物之家公益捐款記者會則移至下午舉行，下午參訪屏東市勝利星村行程取消。記者會結束後驅車前往墾丁，逛墾丁大街並夜宿墾丁。
11月2日行程則沒改變，上午10時與屏東消防弟兄，在墾丁南灣或夏都舉行沙灘排球友誼賽，下午則參訪車城福安宮及看海美術館，之後便結束屏東行程。縣府表示，相關行程如遇到停班課或場地需災後整理，將視情況決定是否取消。
澳洲消防員日曆1993年成立，初衷是為了支持兒童醫院基金會，為兒童燒傷研究提供資金，現已進入第31年，已為各種慈善機構籌集了超過345萬美元。
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