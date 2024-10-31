快訊

不要命！竹北數十居民肉身與颱風「拔河」 20層樓高陽台連人險被吹飛

影／康芮狂風大作！長庚警衛「肉身護牆」被吹飛摔地 驚險過程全拍下

康芮颱風攪局⋯澳洲消防猛男最新行程曝 明晚預備逛墾丁大街

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
澳洲消防猛男造訪屏東行程，11月1日逛墾丁大街若無停班課或災後整理將如期舉行。圖／屏東縣政府提供
澳洲消防猛男造訪屏東行程，11月1日逛墾丁大街若無停班課或災後整理將如期舉行。圖／屏東縣政府提供

康芮颱風影響，澳洲消防猛男造訪屏東行程有所更動，明日早上行程取消，原定屏東動物之家公益捐款記者會將改為明日下午，接著前往墾丁逛大街並夜宿。11月2日的行程依舊，若無停班課或災後整理，最受矚目的沙灘排球賽將如期舉行。

10名澳洲消防員預計10月31日起造訪屏東3天，原本安排逛屏東景點享受台灣美食外，也要舉行公益捐款活動，並與屏東縣消防弟兄進行消防競賽與沙灘排球賽，不過受康芮颱風影響，行程有所更動。

明日上午原訂與屏東消防特搜大隊進行的消防競賽活動取消，屏東動物之家公益捐款記者會則移至下午舉行，下午參訪屏東市勝利星村行程取消。記者會結束後驅車前往墾丁，逛墾丁大街並夜宿墾丁。

11月2日行程則沒改變，上午10時與屏東消防弟兄，在墾丁南灣或夏都舉行沙灘排球友誼賽，下午則參訪車城福安宮及看海美術館，之後便結束屏東行程。縣府表示，相關行程如遇到停班課或場地需災後整理，將視情況決定是否取消。

澳洲消防員日曆1993年成立，初衷是為了支持兒童醫院基金會，為兒童燒傷研究提供資金，現已進入第31年，已為各種慈善機構籌集了超過345萬美元。

澳洲消防猛男造訪屏東行程，11月2日參訪看海美術館若無停班課或災後整理將如期舉行。圖／屏東縣政府提供
澳洲消防猛男造訪屏東行程，11月2日參訪看海美術館若無停班課或災後整理將如期舉行。圖／屏東縣政府提供
澳洲消防猛男造訪屏東行程，11月2日沙灘排球賽若無停班課或災後整理將如期舉行。圖／屏東縣政府提供
澳洲消防猛男造訪屏東行程，11月2日沙灘排球賽若無停班課或災後整理將如期舉行。圖／屏東縣政府提供

墾丁 康芮颱風 消防員 澳洲

延伸閱讀

康芮颱風襲台 台南市區數十處路樹倒伏、招牌掉落

撐不住…23樓窗戶遭康芮颱風吹壞 住戶嚇壞急報警

影／澳洲消防猛男來台遇強颱 挖溝初體驗喊「還是喜歡打火救人」

康芮颱風來襲 板橋路樹砸中公車5乘客受驚

相關新聞

農民心酸！紅豆幼苗被吃光光 屠龍大隊夜間巡捕「下起綠鬣蜥雨」

綠鬣蜥肆虐，近期正值屏東縣萬丹鄉、新園等地區的紅豆、毛豆等農作種植季，屏東縣議員洪宗麒10月初接獲農民反映幼苗遭綠鬣蜥啃...

康芮颱風攪局⋯澳洲消防猛男最新行程曝 明晚預備逛墾丁大街

受康芮颱風影響，澳洲消防猛男造訪屏東行程有所更動，明日早上行程取消，原定屏東動物之家公益捐款記者會將改為明日下午，接著前...

高市10月只上17天班網喊羨慕 企業抱怨？陳其邁回應了

康芮颱風直撲全台而來，有網友發現10月表定22個工作天，但高市光是山陀兒和康芮颱風就放了5天颱風假，等於10月只上17天...

颱風來襲！高雄左營區清晨驚傳爆炸巨響 台電：第四台附掛電線起火

康芮颱風來襲，高雄市今天停止上班、停止上課，清晨6時許許多民眾仍在睡夢中，不料左營區海平路突然傳出「碰！」一聲爆炸巨響，...

愛河旁社宅晾衣 挨批殺風景

高雄市中心鬧區的大同社會住宅，因基地面積不大，市府改建時未規畫後陽台，導致住戶將衣物全晾在前陽台，民代指社宅緊鄰愛河觀光...

高雄路樹鄰變電箱 議員急促移一方

高雄7月起歷經2次颱風，超過3千棵路樹傾倒，議員質疑市府訂有「景觀樹木修剪作業規範」卻未確實執行，許多路樹太過密集、樹穴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。