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金門「打假」加強酒品查驗 發現2外縣市產品酒精超標

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府財政處配合中央政策，執行金門地區酒品抽驗。圖／縣府提供
金門縣府財政處配合中央政策，執行金門地區酒品抽驗。圖／縣府提供

近期有媒體報導大陸地區充斥金門高粱酒假酒，金門縣政府今天表示，兩年內依菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點辦理轄內酒品抽檢，並無查獲偽劣高梁酒品。另外，縣府財政處配合中央政策，執行金門地區酒品抽驗，一共抽驗10款品項， 其中高濃度白酒占有4款，所有酒品抽檢都符合標準。

據了解，金門縣府財政處於112年度配合中央政策，執行金門地區酒品抽驗工作。抽驗的對象為金門地區菸酒零售業者，抽驗品項涵蓋全國各式酒品，一共抽驗10款品項， 其中高濃度白酒占有4款，所有抽驗酒品均送至台灣菸酒股份有限公司之酒類分析實驗室進行檢驗，經檢驗報告顯示，所有酒品均符合財政部頒布的酒類衛生標準規定，確保品質安全。

為進一步加強酒品查驗，今年度針對轄區市售酒品共進行3次抽檢，總共抽樣51款酒品， 其中白酒共抽樣34款，在查驗過程中，發現有部分來自外縣市的產品不符合規定，這些產品包括苗栗縣酒廠產製的朝露蜜桃燒酒（10%，360ml，屬其他蒸餾酒類）及台南市產製的吟梅酒（12%，750ml，屬再製酒類），經檢驗發現其產品酒精成分已逾容許誤差範圍，現已移交相關主管機關進行核實及後續處理。

金門縣府重視民眾的飲酒安全，依中央相關法規及標準，定期執行轄區內的酒品查驗工作。透過嚴格把關，保障消費者的安全。縣府也強調，金門地區的酒品，特別是高梁酒，品質經得起檢驗，民眾可以放心選購。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門縣府財政處配合中央政策，執行金門地區酒品抽驗，一共抽驗 10款品項， 其中高濃度白酒占有 4 款，所有酒品抽檢都符合標準。圖／縣府提供
金門縣府財政處配合中央政策，執行金門地區酒品抽驗，一共抽驗 10款品項， 其中高濃度白酒占有 4 款，所有酒品抽檢都符合標準。圖／縣府提供

抽驗 金門

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