馬祖馬拉松延1天引民怨 縣府：盡力協調

颱風康芮影響，馬祖馬拉松延期1天，改為11月3日舉辦，昨天公布後引發部分參賽者反彈，連江縣府強調，盡力協調往返馬祖交通，讓跑者安心參賽。

根據馬拉松主辦單位連江縣政府教育處昨天公告，受颱風康芮影響，評估海象與天氣後，決定延後1天至11月3日舉行。若民眾無法參與，可選擇退50%報名費，或不退費領取完賽禮，並於昨天起開放線上表單登記。

今年馬祖馬拉松共分4組，報名費最高組別為全程馬拉松組的新台幣1300元，最低組別則為5KM體驗組的350元。根據教育處統計，本屆報名人數為2520人，其中從台灣本島前來參賽跑者有1200多人。

延賽公告出爐後，民眾湧入活動粉專抗議，颱風影響加上舉辦地點位處離島，僅延後1天難以安排交通，認為縣府草率決定，影響跑者參賽意願。唐姓民眾在粉專留言直指縣府決策太慢，台馬來回機票又難定，住台灣的跑者來不及應變。

也有多位民眾在粉專留言，認為僅能退50%太不合理，認為主辦單位應參考其他馬拉松賽事，退還全額報名費，或是比照萬金石馬拉松因疫情取消時配套，除郵寄完賽禮給報名者外，還保留參賽名額至次年。

連江縣政府教育處長王禮民今天向中央社記者表示，已安排替代海運航班，並強力要求承辦商協助參賽者安排往返馬祖交通。至於退費，廠商回復縣府，根據路跑活動參與者安全維護及權益保障應注意事項第8條第2項規定，因已提供跑者物資，故退還扣除50%手續費及行政費後的報名費。

根據教育處公告，馬祖馬拉松之海上交通因應措施為，2日下午1時加開台馬之星基隆至馬祖南竿船班，預計晚間8時30分抵馬祖；同船3日晚間9時30分從南竿夜航，4日上午6時30分返抵基隆港。

連江縣交通旅遊局今天下午公告指出，因配合台馬之星配合載運參加馬祖馬拉松民眾，原定航班取消。變更後航班已開放線上訂票，但當天是否開航，將於當天上午11時前公告。

至於離島交通船，王禮民說，縣府研判11月2日北竿與莒光航班應已恢復正常，南竿東引間將協調交通船，接駁參賽民眾。