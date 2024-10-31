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高市10月只上17天班網喊羨慕 企業抱怨？陳其邁回應了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
對於10月放5天颱風假，是否因此接到高雄企業主抱怨，市長陳其邁今指，風雨大，彼此應可互相體諒。圖／高市府提供
對於10月放5天颱風假，是否因此接到高雄企業主抱怨，市長陳其邁今指，風雨大，彼此應可互相體諒。圖／高市府提供

康芮颱風直撲全台而來，有網友發現10月表定22個工作天，但高市光是山陀兒和康芮颱風就放了5天颱風假，等於10月只上17天班，讓不少網友喊「羨慕」；對於是否因此接到高雄企業主抱怨，市長陳其邁今指，風雨大，彼此應可互相體諒。

一名網友在PTT八卦板貼文指，10月初的山陀兒颱風，讓高雄人連續放了4天假，這次康芮颱風來襲，31號放了1天，但10月表定有22個工作天，代表高雄人10月實際只上了17天班，「領薪水會不會心虛？」

貼文引發網友熱議，不少北部網友喊「羨慕」；有網友喊「超暖，遷戶口了」、「現在看房來得及搬過去嗎」；有網友認真表示，「屏東也是啊，不要一直針對高雄好不好」。

有網友則表示，「颱風假又不支薪，哪有差」、「北部只少放了2天」、「現在應該很多公司都改遠端，放假只是在家上班而已」、「屏東也是啊，不要一直針對高雄好不好」。

對於高雄市10月只上17天班，是否接獲企業主抱怨，高雄市長陳其邁今天上午在災變會議後表示，遇到了，就要把準備工作做好，山陀兒從高雄直接登陸，造成重大災損，並沒有收到企業界抱怨，大家都能夠體諒在颱風風雨造成的災損，大家能團結、彼此互相體諒，「我想我們企業界老闆也不外乎是如此」。

康芮颱風來襲前，昨晚高雄市民在前鎮區賣場搶購日用品情形。記者季相儒／攝影
康芮颱風來襲前，昨晚高雄市民在前鎮區賣場搶購日用品情形。記者季相儒／攝影
康芮颱風來襲前，高雄市民昨晚在前鎮區賣場搶購日用品情形。記者季相儒／攝影
康芮颱風來襲前，高雄市民昨晚在前鎮區賣場搶購日用品情形。記者季相儒／攝影

康芮颱風

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