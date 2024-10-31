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颱風康芮已釀台中3000戶停電 盧秀燕：昨晚睡不著

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市長盧秀燕今早9時在消防局主持災害應變中心會報。記者陳宏睿／攝影
台中市長盧秀燕今早9時在消防局主持災害應變中心會報。記者陳宏睿／攝影

颱風康芮來襲，31日台中市停班課，海線地區已釀3000多戶停電，經台電搶修已復電，市長盧秀燕今早9時到消防局主持災害應變中心會報，盧說，昨晚睡不著覺，幸好消防局等各局處即時匯報，颱風從東部進來，但已造成海線地區3000多戶停電，幸好已經搶修復電，提醒市民今明兩天都要注意。

市長盧秀燕說，昨天海線地區已起風，大甲、大安有12級風，海線有3000多戶停電，即時修復，康芮颱風風雨驚人，康芮從東部過來，才會進入西海岸地區，今明兩天都要特別注意。

根據氣象署在今天上午8時30分的資料顯示，颱風康芮過去3小時強度稍減弱，中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北移動，暴風圈已進入宜蘭、花蓮、台東及新竹以南陸地，對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅。

台中市災害應變中心今早統計，因颱風來襲，累積停電戶已達3660戶、復電3593戶，目前大甲區仍有67戶停電，此外有9件災情，以建築物毀損居多。

台中市長盧秀燕今早9時在消防局主持災害應變中心會報。記者陳宏睿／攝影
台中市長盧秀燕今早9時在消防局主持災害應變中心會報。記者陳宏睿／攝影

停電 康芮颱風 海線地區

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