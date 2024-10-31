康芮颱風來襲預測600毫米 屏東縣山區預防性撤離314人

強颱康芮來襲，預防強風豪雨帶來災害，保障山區居民安全，屏東縣啟動預防性撤離，截至今上午8點前，山區預防性撤離314人，大多數依親，少部分安置收容在公所開設的安置中心；另外山區道路台24線三地門德文到神山實施預警性封閉。

里港警分局昨天下午、今天上午持續配合三地門鄉公所執行預防性撤離，協助居民安置在三地門鄉體育館或下山依親。

屏東縣各原鄉執行預防性撤離截至上午8點，預防性撤離314人，大多數依親，48人安置在三地門鄉體育館，5人安置在霧台鄉長治百合。滿州鄉長樂分水嶺部落撤離102人，則安置在墾丁小丑魚渡假村。

另外，因康芮颱風環流結構紮實挾帶豐沛雨量，經研判中央氣象署水情情資，預測屏東山區總雨量將達600毫米，考量山區連續降雨土石鬆軟易有落石發生，台24線27.4~37.3公里德文路口至神山路段可能有致災風險，公路局潮州工務段今上午8時實施預警性封閉，將視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。