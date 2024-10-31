愛河旁社宅晾衣 挨批殺風景

高雄市中心鬧區的大同社會住宅，因基地面積不大，市府改建時未規畫後陽台，導致住戶將衣物全晾在前陽台，民代指社宅緊鄰愛河觀光區，熙來攘往，私人衣物像「萬國旗」晾成排，超不美觀。

都市計畫發展局表示曾考慮裝格柵等物遮擋，但未獲共識，將持續溝通。

大同社宅由廢棄警察宿舍改建成，是高雄市首座社會住宅，2020年7月開放申請入住，共48戶，2房1廳1衛附有基本家具及家電，地點緊鄰前金國小、前金幼兒園、前金第一公有市場、大同醫院以及捷運市議會站，生活機能便利，每月租金7500元。

市議員黃文益表示，大同社宅容積小，當初未規畫後陽台，結果住戶把衣物晾在直接面對國小和大馬路的前陽台，這處社宅緊鄰愛河等觀光景點，人潮眾多，不只私人衣物「外露」，整排冷氣都掛在外牆上，超不美觀，他曾建議加設格柵，維持通風及美觀，但社宅已設置4年，都發局置之不理，「是要丟給住戶自己想辦法嗎」？

都發局長吳文彥坦承社宅晾衣空間應提升品質，他說，先前曾對住戶做問卷調查，但未有共識，市府會繼續與住戶溝通，並在社宅內部找晾衣空間或在陽台裝格柵、彩帶等遮蔽物，但前置作業需要時間。

建管處長沈崑章說，只要格柵不違反建築法規，原則上可以裝設。