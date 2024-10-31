高雄路樹鄰變電箱 議員急促移一方

高雄7月起歷經2次颱風，超過3千棵路樹傾倒，議員質疑市府訂有「景觀樹木修剪作業規範」卻未確實執行，許多路樹太過密集、樹穴小，枝葉也擋住號誌，且不少變電箱緊鄰路樹，樹倒後導致停電和公安意外，要求「一定要有一方挪移走」。

高市公園處回應，全市有近1600名專業受訓、領有證照的樹木修剪人員，均依規範作業，變電箱移除部分則會與台電協商。台電表示，早期與市府共同會勘後才設變電箱，後來樹木增長才產生路樹與電箱緊鄰情形，已建議市府加強樹木預防性修剪，減少碰觸壓損配電設備，造成事故性停電。

山陀兒颱風造成高市樹木倒塌逾3千件，也影響交通；議員黃文益、張博洋質詢均指出，颱風讓樹木太高、太密，未依作業規範執行修剪、監督等缺失全都現形。

黃文益表示，全高市有16萬棵人行道路樹，但種得太密，壓縮樹穴，導致嚴重竄根、擠壓人行空間，像黃連木、樟樹一傾倒就發生公安意外，市府到底有無確實執行路樹修剪，很多民眾都質疑「有修跟沒修一樣」。此外他也曾目擊路樹傾倒後直接壓在變電箱上，畫面怵目驚心，「一定要有一方挪移走」。

張博洋發現大順路配合輕軌種植的路樹，也有樹穴小、淺根問題，追查發現，當地樹穴厚度僅30公分，下方排水規畫不良造成積水、土壤不夯實，另綠園道路樹倒塌後，樹根還包著塑膠繩網，顯然廠商種樹時沒抽掉，市府也未驗收。要求高市府應參考外縣市制定樹木植栽管理自治條例，落實改善。