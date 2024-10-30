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全民運屏東獎牌數已拿33金22銀22銅 排名穩居非六都第一
2024年全民運動會地主屏東對捷報頻傳，今30日賽事，屏東縣代表隊在多個項目展現亮眼成績，截至今日晚間7點，單日獲8金4銀6銅，已累積30金22銀22銅，名列大會第七，非六都中遙遙領先其他縣市，顯示屏東近年在運動人才培育的努力成果。
屏東縣體育發展中心表示，屏東縣代表隊在多個項目展現亮眼成績，最令人矚目蹼泳項目，邱少宏在男子組200公尺水面蹼泳項目中，以1分24秒78的成績一舉打破大會紀錄及全國紀錄。此外，男子組4×100公尺水面蹼泳接力項目，由楊子漢、鍾秉諭、洪啟文及邱少宏組成團隊，以2分37秒3的優異表現破大會紀錄。
藤球項目，屏東縣包辦男子組三人賽、四人賽雙金牌，由方瑞照、陳睿儒、陶秉業、詹明隆、賴聖文及鍾青潾等選手組成陣容，展現技巧與團隊默契；女子組部分，由邱雅姵、張芸慈、黃婷榆、潘奕婷、潘若慈、蔡庭玉等選手也在三人賽中勇奪金牌，四人賽獲銀牌，屏東縣在藤球運動推廣上，已見成效，收穫豐厚成果。
國術場上，屏東縣同樣金光閃閃，彭凱稜在女子組兵器長兵器單練、吳佳欣在女子組兵器短兵器單練、黃薇樺在女子組掛技擂台第二級等項目中以及駱杜凱文在男子組掛技擂台第六級都為屏東縣摘下金牌。
體發中心強調，團隊合作球類運動也有斬獲，巧固球女子組屏東縣在銅牌戰中順利摘銅；女子組龍舟拔河屏東縣則是力抗對手，奮勇摘銅；躲避球男子組及女子組項目，截稿前屏東縣確定將在冠亞軍出賽，獎牌到手坐二望一。
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