颱風康芮來襲 澎湖縣長籲做好防颱嚴陣以待

颱風康芮來襲，澎湖縣長陳光復今天傍晚在災害應變中心整備會議中，指示各單位嚴陣以待，也呼籲鄉親盡早做好防颱工作。

澎湖災害應變中心今天晚間6時二級開設，31日上午8時完成一級開設，各防災應變小組進駐。

陳光復表示，根據交通部中央氣象署資料顯示，強颱康芮31日至11月1日最接近台灣，暴風圈範圍約300公里，31日早上至夜間為颱風風雨最強時段。

澎湖海域出現11級以上陣風，海上交通全數停航，澎湖縣政府將在今晚8時公告澎湖海岸港區禁制令，限制船舶進出港，以及禁止人員進入海岸線，違者可處新台幣5~25萬以下罰鍰，海岸巡防等單位展開加強巡查岸際及港口勸離勤務，提醒民眾勿從事觀浪及水域遊憩活動，避免憾事發生。