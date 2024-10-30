屏東新埤鄉長因案遭解職 縣府火速指派參議代理鄉長

屏東縣新埤鄉長潘和源因違反公職人員選舉罷免法，經最高法院判決確定，屏東縣政府依地方制度法解除其職務，今日指派縣府參議曾龍陽代理鄉長辦理交接典禮。新埤鄉歷任鄉長何耀榮、林志成、潘和源接連出事，地方上議論紛紛。

潘和源前年以無黨籍身分參選新埤鄉長選舉，在助選物品上印製「全力搶救民進黨唯一提名」文字，遭對手檢舉涉嫌違反選罷法傳播不實罪。案件一審屏東地方法院判決無罪，檢方上訴後二審台灣高等法院改判有期徒刑8月，潘和源不服上訴，三審最高法院駁回上訴，全案定讞。

屏東縣政府收到判決書後，將潘和源依法解職，解職日從宣判日起生效。因其任期仍未過半，縣府火速指派縣府參議曾龍陽代理鄉長，今日由縣府民政處主持、監誓及主計處監交，並將在3個月內完成補選。