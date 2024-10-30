馬祖推「公托零排隊」 連江縣府今達標

連江縣長王忠銘當初的競選政見是「公托零排隊」，自他上任以來就積極推動，今天李姓小妹妹在家長陪同下開心地進入南竿公托的淡菜班，成為該公托的第40位幼童，也是最後一位候補者，正式宣告「公托零排隊」的達成，展現出連江縣政府長期在托育資源擴展方面的努力成果，讓所有候補幼童都順利入托。

連江縣政府表示，自前縣長劉增應開始，連江縣便積極推動「島島有公托」政策，於2015年率先在東引開辦公托，隨後於2017年、2020年及2021年相繼設立南竿、東西莒和北竿的公托中心，實現了在連江縣各島提供托育資源的承諾。

自王忠銘上任以來，進一步推動「公托零排隊」目標，透過滿足托育需求來消除家長的排隊等候壓力，特於樂活多功能體育館暨社福中心一樓設立托育空間及專屬托育資源中心（親子館），積極打造安心托育的環境。

連江縣政府表示，「公托零排隊」的政見在今天正式宣告的達成，展現出連江縣政府長期在托育資源擴展方面的努力成果，讓所有候補幼童順利入托。

此次新設的南竿公托中心從原本的2班增至4班，並以馬祖在地特色命名為淡菜班、燕鷗班、黃魚班及星砂班；隨著樂活多功能體育館暨社福中心於9月4日正式開幕，南竿公托與馬祖第一家親子館同步啟用，經過幼兒的適應期及托育人員的逐步補齊，終於在今日達成了「公托零排隊」的目標，讓馬祖的家庭能在更完善的育兒環境中安心生活，迎接新生命的到來。