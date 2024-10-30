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金門推不動產專業人員線上訓練 免去往返台灣成本

中央社／ 金門30日電

金門首推不動產專業人員線上教育訓練，滿足經紀營業員應在4年期滿換證時數要求，今天首期課程結束。地政局長魏志成說，盼金門未來有需求專業人員，都能利用線上資源完成教育訓練。

為解決離島不動產經紀人員到台灣參與專業訓練課程交通費時不便問題，內政部去年訂定為期2年「離島地區不動產專業人員訓練線上課程試辦計畫」。金門縣不動產仲介經紀商業同業公會與金門縣地政局共同爭取內政部核准，與高雄市不動產仲介業職業工會合作推出「不動產經紀營業員線上換證訓練課程」，在10月17、23及30日辦理。

魏志成今天接受中央社記者採訪表示，依不動產經紀業管理條例規定，經紀營業員應在4年期滿換證時完成20小時以上教育訓練。過去從業人員往返台灣參與實體訓練成本很高，經過地政局、民意代表、公會等共同向內政部爭取，透過線上課程就能減輕從業人員負擔。

魏志成說，期待未來不只是不動產專業人員，如長照等專業人員有換證需求，都能依循這個模式透過線上課程解決往返台灣成本問題。

參與線上課程學員表示，過去到台灣參與訓練，須花費機票、住宿等費用，生活上影響很大，這個課程相對便利很多；但與老師面對面互動的部分比較困難，如果之後可以聘請老師到金門授課應該是更好的做法。

教育訓練 營業員 金門

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