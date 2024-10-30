康芮颱風入夜將挾帶強風豪雨 周春米指示緊密監控動態

康芮強颱來襲，中央氣象署預估10月31日至11月1日為康芮颱風影響屏東最顯著的時段，全縣將出現10級以上強陣風，恆春半島首當其衝，縣長周春米呼籲鄉親做好萬全防颱準備，減少不必要的外出以維護自身安全，要求提前部署、嚴陣以待。

屏東災害應變中心30日下午2時召開第一次工作會報，周春米說，康芮颱風已增強至強烈颱風等級，風雨不可小覷，預計30日晚間入夜後至11月1日早上風雨最為劇烈，屏東全縣都會受颱風影響，籲請鄉親提前準備防災物資、飲水與備用電源，減少不必要出門，要求縣府團隊緊密監控颱風動態。

周春米說，有鑑於前幾次颱風經驗，會中指示台電、台水、中華電信、七河分署、後備指揮部等單位，和縣府災防中心以及各鄉鎮做好垂直以及橫向聯繫，提早預布人力機具，做好搶修搶險整備，維繫民生需求，確切掌握各鄉鎮的情形。

因應山區有較大雨勢出現，周春米請牡丹、滿州、恆春、車城、枋山、獅子等恆春半島鄉鎮盡速做好防颱準備，需要撤離的鄉親請配合鄉鎮市公所要求；上次受山陀兒颱風影響，造成多處路樹倒塌造成大規模停電，則要求相關單位加強進行樹修作業；全民運動會各項競賽，將依29日籌備會決議內容防颱因應措施，場地做好防風準備。

周春米說，康芮颱風來勢洶洶，縣內各鄉鎮在入夜前，風雨將逐漸增強，會中要求防颱安全因應措施必須全面到位外，也請工務處務必加強鷹架、路樹、廣告招牌、太陽能板及易掉落物強固；沿海地區及山區更應隨時監控掌握水情及道路狀況。

屏東災害應變中心表示，目前恆春半島及沿海已有長浪出現，屏東縣已進入陸上颱風警報警戒範圍，預計31日晚間至11月1日將受到強風豪雨影響，請民眾務必做好相關防颱措施。