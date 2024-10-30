快訊

康芮來襲 侯友宜應變會議「這句」被解讀放假機率大

全台皆納陸警範圍！康芮今晚至明晨「強颱巔峰之姿觸陸」 北東慎防大豪雨

雲端發票抽獎活動爆爭議！台北中獎人竟也在高雄國稅局中獎名單裡

颱風康芮逼近 高市府加強樹木固定、巡查捷運工區

中央社／ 高雄30日電

康芮颱風來勢洶洶，高雄市工務局動員人力機具加強樹木疏枝修剪及支架固定，捷運局強化岡山路竹延伸線工程與輕軌沿線雨豆樹的防颱整備，定期巡查工區及確保輕軌系統安全無虞。

此前山陀兒颱風來襲造成高雄市道路、公園、校園等處大量樹木傾倒情形，如今又有康芮颱風逼近，副市長林欽榮今天下午與公園處、水利局、地政局及苓雅區公所前往左營、高雄及鳳山計畫區園道沿線及正道公園視察樹木支架加固作業。

林欽榮指示各單位務必落實相關防颱整備工作，尤其針對剛扶正的樹木，趁今天颱風來襲前夕，儘速完成加固支撐，提前因應颱風侵襲。

工務局公園處表示，近日已陸續動員人力機具對所管轄樹木加強疏枝修剪及支架固定，而高雄計畫及鳳山計畫的鐵路園道為穩固輔助喬木根系支撐，已於每棵樹木加設2組支架以增加喬木支撐力，並逐一檢視先前已加固樹木是否牢固。

另外，水利局所轄的左營計畫鐵路園道，山陀兒颱風後倒伏約350株樹木，由水利局及國軍支援人力機具在3天內清理完成，自從昨天上午起即開始加強鄰道路側樹木支撐及枝葉修剪，同時巡檢已完成加固樹木情形。

此外，高雄市捷運局長吳嘉昌今天前往岡山路竹延伸線工地，檢視施工團隊防颱整備狀況，及輕軌大順路段了解雨豆樹加固情況。吳嘉昌要求施工團隊做好各項防颱整備工作，隨時注意工區安全，做好緊急應變措施，定期巡查回報。

為防範颱風強風影響輕軌沿線樹木穩固，高捷公司昨天起持續趕工進行雨豆樹及小葉欖仁加固作業，以加強樹木穩定性，增加抗風能力，確保輕軌系統安全無虞。

此外，目前尚有高雄捷運岡山路竹延伸線、黃線及小港林園線各標案正陸續施工，捷運工程團隊將配合防救災作業，持續督促各工區做好防颱準備，針對各工區路段已劃分責任區域，要求定期巡查回報並以迅速排除障礙。

山陀兒颱風 輕軌 高雄捷運

延伸閱讀

颱風康芮逼近 高市府要求5行政區預防性撤離

颱風康芮逼近 花蓮預防性撤離逾3000人

颱風康芮來襲 花蓮赤科山、六十石山道路傍晚封閉

颱風康芮逼近 佛光大學宣布31日停班停課

相關新聞

屏東新埤鄉長因案遭解職 縣府火速指派參議代理鄉長

屏東縣新埤鄉長潘和源因違反公職人員選舉罷免法，經最高法院判決確定，屏東縣政府依地方制度法解除其職務，今日指派縣府參議曾龍...

馬祖推「公托零排隊」 連江縣府今達標

連江縣長王忠銘當初的競選政見是「公托零排隊」，自他上任以來就積極推動，今天李姓小妹妹在家長陪同下開心地進入南竿公托的淡菜...

康芮颱風入夜將挾帶強風豪雨 周春米指示緊密監控動態

康芮強颱來襲，中央氣象署預估10月31日至11月1日為康芮颱風影響屏東最顯著的時段，全縣將出現10級以上強陣風，恆春半島...

高雄大海開吃11月登場 陳其邁邀5大漁港海味吃透透

高雄「大海開吃」活動11月開跑，彌陀、永新、興達港、前鎮及蚵子寮5大漁港，11月起接力舉辦美食文化體驗活動；市長陳其邁說...

高雄5漁港11月起「大海開吃」 陳其邁邀到漁村啖海產

高雄市政府為宣傳在地海鮮美食，辦理「大海開吃」活動，從11月起連續在不同周末假日，在彌陀、永新、興達港、前鎮及蚵子寮等五...

颱風致產量減半 屏東南州苦瓜「碩果僅存」辦不成評鑑

山陀兒颱風重創屏東縣農業，南州區農會將舉辦南州雙瓜節活動，但因木瓜、苦瓜受重創產量減少一半以上，導致今年苦瓜品質不足以舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。