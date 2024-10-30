金門結合社區今年辦10場淨灘 清除3125公斤海漂垃圾
金門縣四面環海，長年受到季節性海漂垃圾之影響，為了守護美麗的海洋環境，金門縣環保局今天表示，累計至本月27日，今年度已完成辦理十場海漂垃圾清除活動，在各志工熱情參與下，共計清除3125.7公斤的海漂垃圾，主要包括保麗龍、人工浮球、網繩、寶特瓶及木竹等。
為促進在地居民及各單位的合作，使海岸恢復乾淨面貌，金門縣環保局每年都會辦社區淨灘活動，清除活動的地點包括金湖鎮狗嶼灣海灘、田埔海灘、漁村段海灘、料羅海濱公園、南石滬公園段海灘、金城鎮歐厝段海灘、建功嶼段海灘、赤山段海灘，金寧鄉同安渡頭段海灘、金沙鎮后扁段海灘。
今年度最後一場淨灘，在本月27日舉行，包括海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、航港局中部航務中心金門辦公室、內政部國家公園署金門國家公園管理處、金門縣港務處及各港區巡守隊、里辦公處及社區發展協會等單位的全力支持參與，總計有813人次積極投入淨灘行列。
金門縣環保局表示，此次海漂垃圾清除活動不僅有效減少了海洋環境污染，恢復了海洋岸邊的原始風貌，更能保障出海漁民及遊客的安全。未來，環保局將持續推動淨灘認養、社區協力及全民參與等類似活動，有效維護金門縣自然且潔淨的親水休憩場域，共同守護大家的海洋。
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