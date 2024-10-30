快訊

台中市民政顧問被爆推拿影片不雅 民政局：今已請辭作業中

巨虧171億 大陸最賺錢的地鐵神話破了

強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

金門結合社區今年辦10場淨灘 清除3125公斤海漂垃圾

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣環保局每年都會推動社區淨灘活動，日前在赤山段舉行淨灘，民眾賣力清除海漂保麗龍與廢棄漁網。圖／金門縣環保局提供
金門縣環保局每年都會推動社區淨灘活動，日前在赤山段舉行淨灘，民眾賣力清除海漂保麗龍與廢棄漁網。圖／金門縣環保局提供

金門縣四面環海，長年受到季節性海漂垃圾之影響，為了守護美麗的海洋環境，金門縣環保局今天表示，累計至本月27日，今年度已完成辦理十場海漂垃圾清除活動，在各志工熱情參與下，共計清除3125.7公斤的海漂垃圾，主要包括保麗龍、人工浮球、網繩、寶特瓶及木竹等。

為促進在地居民及各單位的合作，使海岸恢復乾淨面貌，金門縣環保局每年都會辦社區淨灘活動，清除活動的地點包括金湖鎮狗嶼灣海灘、田埔海灘、漁村段海灘、料羅海濱公園、南石滬公園段海灘、金城鎮歐厝段海灘、建功嶼段海灘、赤山段海灘，金寧鄉同安渡頭段海灘、金沙鎮后扁段海灘。

今年度最後一場淨灘，在本月27日舉行，包括海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、航港局中部航務中心金門辦公室、內政部國家公園署金門國家公園管理處、金門縣港務處及各港區巡守隊、里辦公處及社區發展協會等單位的全力支持參與，總計有813人次積極投入淨灘行列。

金門縣環保局表示，此次海漂垃圾清除活動不僅有效減少了海洋環境污染，恢復了海洋岸邊的原始風貌，更能保障出海漁民及遊客的安全。未來，環保局將持續推動淨灘認養、社區協力及全民參與等類似活動，有效維護金門縣自然且潔淨的親水休憩場域，共同守護大家的海洋。

金門縣環保局每年都會推動社區淨灘活動，日前在赤山段舉行淨灘，環保局長李廣榮（前中）帶隊清理海漂垃圾。圖／金門縣環保局提供
金門縣環保局每年都會推動社區淨灘活動，日前在赤山段舉行淨灘，環保局長李廣榮（前中）帶隊清理海漂垃圾。圖／金門縣環保局提供
金門縣環保局每年都會推動社區淨灘活動，今年度最後一場於日前在赤山段舉行，共號召813人投入淨灘。圖／金門縣環保局提供
金門縣環保局每年都會推動社區淨灘活動，今年度最後一場於日前在赤山段舉行，共號召813人投入淨灘。圖／金門縣環保局提供

淨灘 環保局 金門

延伸閱讀

桃園環保局AI監控查獲水污染 限期改善

金門發現3.5公尺超大緬甸蟒出沒 藏身雞寮偷雞吃遭逮

斜紋夜蛾大軍入侵社區 雲林縣府研擬除蟲計畫

湖北宜昌小販疑爭攤位 砍死女社區書記

相關新聞

康芮颱風入夜將挾帶強風豪雨 周春米指示緊密監控動態

康芮強颱來襲，中央氣象署預估10月31日至11月1日為康芮颱風影響屏東最顯著的時段，全縣將出現10級以上強陣風，恆春半島...

高雄大海開吃11月登場 陳其邁邀5大漁港海味吃透透

高雄「大海開吃」活動11月開跑，彌陀、永新、興達港、前鎮及蚵子寮5大漁港，11月起接力舉辦美食文化體驗活動；市長陳其邁說...

高雄5漁港11月起「大海開吃」 陳其邁邀到漁村啖海產

高雄市政府為宣傳在地海鮮美食，辦理「大海開吃」活動，從11月起連續在不同周末假日，在彌陀、永新、興達港、前鎮及蚵子寮等五...

颱風致產量減半 屏東南州苦瓜「碩果僅存」辦不成評鑑

山陀兒颱風重創屏東縣農業，南州區農會將舉辦南州雙瓜節活動，但因木瓜、苦瓜受重創產量減少一半以上，導致今年苦瓜品質不足以舉...

高雄社宅陽台外露「私人衣物全看光」 議員批影響市容

高雄市「大同社會住宅」是全市首座社會住宅，由廢棄警察宿舍改建，位在市中心鬧區，但考量基地面積不大，市府原先規劃時未為住戶...

大南瓜BYE BYE！康芮颱風攪局 高雄萬聖節折半提早收攤

高雄萬聖節原規畫為期10天慶典，受康芮颱風來襲影響，活動期程攔腰折半５天即宣告落幕。今天上午11時進行大南瓜充氣球消風及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。