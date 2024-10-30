高雄5漁港11月起「大海開吃」 陳其邁邀到漁村啖海產

高雄市政府為宣傳在地海鮮美食，辦理「大海開吃」活動，從11月起連續在不同周末假日，在彌陀、永新、興達港、前鎮及蚵子寮等五大漁港，舉行海鮮美食嘉年華及漁村文化體驗活動。高雄市長陳其邁今天化身廚師，使用虱目魚柳烹調「煙花女義大利麵」，邀請民眾沿著海線一路開吃大啖海鮮，享受高雄漁村的迷人風光。

高雄擁有豐富多元的水產品，產值與產量均位居全臺第一，秋冬正是海線歡慶豐收的時節，每年11月到12月陸續舉辦「彌陀虱目魚」、「永安石斑魚」、「茄萣烏魚」、「高雄秋刀魚」及「梓官海鮮」等地方漁產推廣活動。

海洋局說，今年延續去年整合行銷品牌，集結區公所及區漁會共同舉辦「大海開吃」活動，11月起從彌陀率先起跑，五大漁港聯手接力開吃，推廣高雄優質漁產、展現漁港新風貌，邀請各地民眾及饕客到高雄品味新鮮獨特的海港風情。

高雄市長陳其邁市今天上午出席記者會，為「大海開吃豐收漁旗」進行點睛啟動儀式，並與在地知名義式餐廳主廚吳德威，結合虱目魚等在地食材，烹煮「煙花女虱目魚義大利麵」，記者會上還展示分享運用高雄水產製作的各式特色料理，現場香氣四溢、令人食指大動。

陳其邁說，高雄海產遠近馳名，結合市府補助的冷鏈系統，將新鮮海產進行加工販售，許多人都指名要買高雄製造，吃過秋刀魚、魷魚、虱目魚，才算來過高雄。配合漁港改建，整個海線地區是高雄最不同的地方，他經常推薦給外國觀光客造訪，愜意方便、充滿海味美食，是最能體驗臺灣小漁村風光、特色的地區。

陳其邁細數高雄海線美味，梓官最多現撈仔，彌陀有平價美食虱目魚；永安是石斑魚的故鄉，產量臺灣第一，現在包裝方便、輕鬆下鍋，料理包即開即享。

陳其邁透露，每當美食外交時，他都送上茄萣烏魚子，已成為指定伴手禮，還能空運外銷，在高雄有豐足的水果及海產，生活在高雄十分幸福，歡迎大家海線從彌陀一路大口享受最鮮美的海味，欣賞迷人沿海風光，感受高雄人的氣魄、霸氣與熱情。

海洋局說，「大海開吃」11月9日至10日由彌陀漁港首先開吃，11月16日至17日永新漁港接棒，緊接著11月23日、11月30日，由興達港及前鎮漁港接力舉辦，12月7日至8日蚵子寮漁港美味壓軸。