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颱風致產量減半 屏東南州苦瓜「碩果僅存」辦不成評鑑

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
南州區農會11月9日至10日舉辦雙瓜節活動，配合11月13日舉辦的南州溪州代天府迎王祭典，民眾只要100元就能參加擲筊獲得平安米及平安水。記者潘奕言／攝影
南州區農會11月9日至10日舉辦雙瓜節活動，配合11月13日舉辦的南州溪州代天府迎王祭典，民眾只要100元就能參加擲筊獲得平安米及平安水。記者潘奕言／攝影

山陀兒颱風重創屏東縣農業，南州區農會將舉辦南州雙瓜節活動，但因木瓜、苦瓜受重創產量減少一半以上，導致今年苦瓜品質不足以舉辦評鑑，只能挑選「碩果僅存」較好的果品來展示。面對即將入侵的康芮颱風，農民都祈禱不要再有災情。

南州區農會表示，苦瓜是南州鄉重要作物，種植面積約65公頃，年產量約39000公噸，產值1億3000多萬，全台每3條苦瓜就有一條是從南州出產。新埤鄉則是木瓜種植重鎮，面積約230公頃，年產量約1萬3800公噸，產值4億3千多萬。

為了推廣苦瓜和木瓜，農會每年舉辦雙瓜節活動，今年已是第6屆，將於11月9日至10日進行。不過10月初山陀兒颱風讓苦瓜及木瓜嚴重受創，產量只剩不到一半，苦瓜尤為嚴重，無法挑出足夠品質的果品舉辦評鑑，只能將碩果僅存較佳的果品來展示。

農會表示，因產量少了一半以上，木瓜及苦瓜價錢都上漲，往年此時兩瓜的市場拍賣價每公斤約45至50元，但今年木瓜每公斤80元，苦瓜更漲到100元。面對即將到來的康芮颱風，農民也都加強整備，希望可以減少損失。

今年雙瓜節也配合11月13日舉辦的南州溪州代天府迎王祭典，民眾只要100元就能參加擲筊獲得平安米及平安水。代天府表示，今年南州迎王正逢60周年，雙瓜節剛好又是第6屆，六六大順平安吉利。

雙瓜節活動包括30攤農特產品展售行銷、苦瓜展示及木瓜評鑑比賽、刈稻飯料理競賽、披薩DIY競賽、雙瓜饗宴認桌購餐等。南州農會歡迎大家到南州一起參與雙瓜節與迎王祭典，享受南州農業及文化盛宴。

南州區農會11月9日至10日舉辦雙瓜節活動，今日舉辦記者會。記者潘奕言／攝影
南州區農會11月9日至10日舉辦雙瓜節活動，今日舉辦記者會。記者潘奕言／攝影
南州區農會11月9日至10日舉辦雙瓜節活動，不過山陀兒颱風讓苦瓜及木瓜嚴重受創，苦瓜無法挑出足夠品質的果品舉辦評鑑。記者潘奕言／攝影
南州區農會11月9日至10日舉辦雙瓜節活動，不過山陀兒颱風讓苦瓜及木瓜嚴重受創，苦瓜無法挑出足夠品質的果品舉辦評鑑。記者潘奕言／攝影
南州區農會11月9日至10日舉辦雙瓜節活動，現場亦有美容副產品展出。記者潘奕言／攝影
南州區農會11月9日至10日舉辦雙瓜節活動，現場亦有美容副產品展出。記者潘奕言／攝影

山陀兒颱風 農會

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