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高雄社宅陽台外露「私人衣物全看光」 議員批影響市容

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄大同社會住宅在原先規劃時未為48戶裝設後陽台，導致所有住戶將衣物晾在前陽台，議員指出當地人潮熙攘、緊鄰觀光區，住戶私人衣物去晾在社宅外側恐影響市容。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄大同社會住宅在原先規劃時未為48戶裝設後陽台，導致所有住戶將衣物晾在前陽台，議員指出當地人潮熙攘、緊鄰觀光區，住戶私人衣物去晾在社宅外側恐影響市容。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄市「大同社會住宅」是全市首座社會住宅，由廢棄警察宿舍改建，位在市中心鬧區，但考量基地面積不大，市府原先規劃時未為住戶裝設後陽台，導致住戶只能將衣物晾在前陽台，議員指出當地人潮熙攘、緊鄰觀光區，私人衣物晾在社宅外側恐影響市容；都發局回應曾考慮裝設格柵或其他遮蔽物，但未取得住戶共識，將持續溝通改善。

位於高雄市前金區大同二路、自強二路口的大同社宅，是高雄市第一座社會住宅，2020年7月開放申請入住，共有48戶，均為2房1廳1衛房型，並附有基本家具及家電，每月租金7500元；全棟由舊警察宿舍整建完成，周邊緊鄰前金國小、前金幼兒園，就學便利，鄰近前金第一公有市場、大同醫院及捷運市議會站，生活機能便利。

市議員黃文益指出，大同社宅在韓國瑜執政時期，市府設計建築時考量建築容積較小，未規劃後陽台，民眾將衣物晾在前陽台，直面對前金國小和大馬路，「大同社宅緊鄰愛河等觀光景點，人潮眾多，不會影響到市容與外界觀感嗎？超不美觀！」他曾建議陽台應加設格柵，維持通風且避免外界直接看到陽台，身為房東的都發局也不可能提供每戶烘衣機。

「這就是高雄市社宅的成果？」黃文益說，另一處都發局蓋的凱旋青樹社宅也沒有陽台外露情形，大同社宅不只私人衣物外露，連整排冷氣都設在外牆上，但裝設格柵就能將所有隔住，社宅已設置4年，但都發局都不處理，質疑把球丟給住戶想辦法嗎？

都發局長吳文彥坦承大同社宅的晾衣空間應該提升品質，先前有對大同社宅住戶做過問卷調查，但意見未有共識，市府會嘗試繼續與住戶溝通，並在社宅內部找空間提供晾衣，或是設法為住戶在陽台裝設格柵或彩帶等遮蔽物，但前置作業需要時間；建管處長沈崑章則說，只要格柵未突出建築外觀，不違反建築法規，原則上可以裝設。

高雄大同社會住宅在原先規劃時未為48戶裝設後陽台，導致所有住戶將衣物晾在前陽台，議員指出當地人潮熙攘、緊鄰觀光區，住戶私人衣物去晾在社宅外側恐影響市容。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄大同社會住宅在原先規劃時未為48戶裝設後陽台，導致所有住戶將衣物晾在前陽台，議員指出當地人潮熙攘、緊鄰觀光區，住戶私人衣物去晾在社宅外側恐影響市容。圖／翻攝自高雄市議會直播

住戶 社宅

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