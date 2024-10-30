快訊

Uniqlo氣炸卻「開除」不了他 日本記者揭臥底報導手法

康芮走到哪裡了？颱風最新動態、即時路徑 4平台帶你掌握現況

賀錦麗在國會暴亂起始地點造勢：接納異己、翻過川普那頁

聽新聞
0:00 / 0:00

大南瓜BYE BYE！康芮颱風攪局 高雄萬聖節折半提早收攤

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
大南瓜燈會是高雄萬聖節最夯打卡點。記者郭韋綺／攝影
大南瓜燈會是高雄萬聖節最夯打卡點。記者郭韋綺／攝影

高雄萬聖節原規畫為期10天慶典，受康芮颱風來襲影響，活動期程攔腰折半５天即宣告落幕。今天上午11時進行大南瓜充氣球消風及燈海大道拆卸撤場作業，令許多民眾直呼可惜，還有人沒來得及跟大南瓜合影，就要說再見，不過教育局說，5天吸引逾20萬人次參與已刷新最高記錄。

教育局表示，2024高雄萬聖節原規畫10月25日至11月3日在凹子底森林公園辦理10日活動慶典，因應康芮颱風來襲，考量到影響22公尺高的大南瓜高度與周遭電力設備影響，及凹子底公園周圍建築與用路人安全，昨天展出的最後一天。

昨晚燈光秀結束後，今天上午大南瓜、燈海大道與周邊設備即進行撤場作業，教育局說，今年大南瓜雷射燈光秀是這次活動最夯打卡點，有大南瓜加持開幕短短5天吸引逾20萬人次到場同歡，創下新記錄。

教育局表示，感謝所有市民共同參與，一起留下最美好回憶，康芮颱風即將來襲，提醒市民多留意颱風動向，提前做好防颱準備。

南瓜 康芮颱風 教育局

延伸閱讀

康芮颱風來襲何時宣布放不放颱風假？黃敏惠：人民安全才是最重要考量

康芮颱風來襲 桃園角板山行館各園區景點明天休園

康芮颱風進逼花蓮納陸警範圍 岸巡拉封鎖線籲勿觀浪

康芮颱風逼近 桃園萬聖城今起停展、蔣公誕辰謁陵取消

相關新聞

高雄社宅陽台外露「私人衣物全看光」 議員批影響市容

高雄市「大同社會住宅」是全市首座社會住宅，由廢棄警察宿舍改建，位在市中心鬧區，但考量基地面積不大，市府原先規劃時未為住戶...

影／颱風來襲...黑鳶在做什麼？屏科大鳥類生態研究室告訴你

康芮颱風將來襲，屏科大鳥類生態研究室今在臉書粉專分享，10月山陀兒颱風來襲時，衛星追蹤紀錄南台灣黑鳶的活動情形，透過衛星...

高雄5漁港11月起「大海開吃」 陳其邁邀到漁村啖海產

高雄市政府為宣傳在地海鮮美食，辦理「大海開吃」活動，從11月起連續在不同周末假日，在彌陀、永新、興達港、前鎮及蚵子寮等五...

颱風致產量減半 屏東南州苦瓜「碩果僅存」辦不成評鑑

山陀兒颱風重創屏東縣農業，南州區農會將舉辦南州雙瓜節活動，但因木瓜、苦瓜受重創產量減少一半以上，導致今年苦瓜品質不足以舉...

大南瓜BYE BYE！康芮颱風攪局 高雄萬聖節折半提早收攤

高雄萬聖節原規畫為期10天慶典，受康芮颱風來襲影響，活動期程攔腰折半５天即宣告落幕。今天上午11時進行大南瓜充氣球消風及...

颱風淹水不慎跌倒當心致命 物治師籲在家運動預防跌倒

天雨路滑或颱風天積淹水摔倒，通常都傷得不輕。高雄76歲婦人前陣子因颱風家裡淹水，一個步伐不穩滑倒，加上骨質疏鬆病史，竟造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。