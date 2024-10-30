大南瓜BYE BYE！康芮颱風攪局 高雄萬聖節折半提早收攤

高雄萬聖節原規畫為期10天慶典，受康芮颱風來襲影響，活動期程攔腰折半５天即宣告落幕。今天上午11時進行大南瓜充氣球消風及燈海大道拆卸撤場作業，令許多民眾直呼可惜，還有人沒來得及跟大南瓜合影，就要說再見，不過教育局說，5天吸引逾20萬人次參與已刷新最高記錄。

教育局表示，2024高雄萬聖節原規畫10月25日至11月3日在凹子底森林公園辦理10日活動慶典，因應康芮颱風來襲，考量到影響22公尺高的大南瓜高度與周遭電力設備影響，及凹子底公園周圍建築與用路人安全，昨天展出的最後一天。

昨晚燈光秀結束後，今天上午大南瓜、燈海大道與周邊設備即進行撤場作業，教育局說，今年大南瓜雷射燈光秀是這次活動最夯打卡點，有大南瓜加持開幕短短5天吸引逾20萬人次到場同歡，創下新記錄。

教育局表示，感謝所有市民共同參與，一起留下最美好回憶，康芮颱風即將來襲，提醒市民多留意颱風動向，提前做好防颱準備。