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影／高雄市議會借場地播「國有器官」被恐嚇 陳其邁：已下令警局徹查

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天出席大海開吃記者會，與主廚一起使用高雄的海產烹調美食。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天出席大海開吃記者會，與主廚一起使用高雄的海產烹調美食。記者王勇超／攝影

高雄市議會跨黨派的議員，支持在議會中播放中共活摘器官紀錄片「國有器官」，竟遭恐嚇要把議會炸成廢墟。高雄市長陳其邁今天表示，自由民主是台灣共同的價值，不管怎樣的政治立場、表演內容，都應該受到政府及法律的保障，會請警察機關、治安機關全力來維護言論自由，保障任何人都不受任何外力干預跟威脅。

陳其邁說，他特別下令警察局，務必要把這些不相干的、危害言論自由的，不管是境內，或可能是境外的部分，務必徹查清楚；議會的部分，警察局也有維護安全的責任，事前的檢查跟整個治安維護也都加強，希望能夠讓影片順利展出。

目前彰化、高雄議會都因為安排撥放紀錄片「國有器官」而遭恐嚇。陳其邁說，台灣是同島一命，應該要用同樣的標準，來保障言論自由。

大陸福建昨天公布最新一批「惠台利民」政策措施，招手台護理人員，有養老機構經驗者，每年最高有約新台幣4萬5000元的在職獎勵補助。陳其邁說，他不清楚相關訊息，每一個人要到哪一個地方工作，也是人民基本自由的一部分，也應該受到合理的保障，但若有高風險，或對人身自由有侵犯威脅的疑慮，民眾還是要小心。

言論自由 警察 陳其邁

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