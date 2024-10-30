快訊

Uniqlo氣炸卻「開除」不了他 日本記者揭臥底報導手法

康芮走到哪裡了？颱風最新動態、即時路徑 4平台帶你掌握現況

賀錦麗在國會暴亂起始地點造勢：接納異己、翻過川普那頁

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風淹水不慎跌倒當心致命 物治師籲在家運動預防跌倒

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
物理治療師示範抬臀運動。記者郭韋綺／攝影
物理治療師示範抬臀運動。記者郭韋綺／攝影

天雨路滑或颱風天積淹水摔倒，通常都傷得不輕。高雄76歲婦人前陣子因颱風家裡淹水，一個步伐不穩滑倒，加上骨質疏鬆病史，竟造成右髖關節骨折，所幸經手術和物理治療復健，才恢復行走能力；物理治療師提醒，平時可加強訓練肌群和關節，有效預防跌倒。

收治這名婦人的中山脊椎外科醫院復健科物理治療師林沛均指出，這位患者會跌倒骨折，主要是缺乏運動、肌力不足，平衡能力差及骨質疏鬆，一到了地面濕滑環境，包含有骨鬆、肌少症、中風、長期服用藥物及姿勢性低血壓等患者，都是容易跌倒高危險族群。

林沛均表示，跌倒後若未即時就醫，長期慢性疼痛造成關節與肌肉損傷，行走困難會增加再度跌倒的風險，拖延骨折錯位癒合不僅導致功能受限，嚴重者還有引起骨折、腦出血及致死的可能。

林沛均指出，跌倒後無法站立行走或劇烈疼痛者，尤其四肢麻木無力，膝蓋、臀部、手腕或關節處持續腫脹者，及出現持續頭痛或意識不清，都須盡速就醫，建議民眾在家多做運動訓練肌群和關節，包括抬臀運動、伸展前後側筋膜、站立平衡，都可降低跌倒機率。

物理治療師示範伸展後側筋膜。記者郭韋綺／攝影
物理治療師示範伸展後側筋膜。記者郭韋綺／攝影
物理治療師示範站立平衡。記者郭韋綺／攝影
物理治療師示範站立平衡。記者郭韋綺／攝影

運動 骨折

延伸閱讀

1張圖看康芮全國風雨時程 粉專：近20年範圍最大侵台颱

影／颱風來襲...黑鳶在做什麼？屏科大鳥類生態研究室告訴你

颱風康芮撲台 張麗善延後西班牙考察行程

類鼻疽7大QA／光「吸」就會感染 致死率75％多數無症狀

相關新聞

高雄社宅陽台外露「私人衣物全看光」 議員批影響市容

高雄市「大同社會住宅」是全市首座社會住宅，由廢棄警察宿舍改建，位在市中心鬧區，但考量基地面積不大，市府原先規劃時未為住戶...

影／颱風來襲...黑鳶在做什麼？屏科大鳥類生態研究室告訴你

康芮颱風將來襲，屏科大鳥類生態研究室今在臉書粉專分享，10月山陀兒颱風來襲時，衛星追蹤紀錄南台灣黑鳶的活動情形，透過衛星...

高雄5漁港11月起「大海開吃」 陳其邁邀到漁村啖海產

高雄市政府為宣傳在地海鮮美食，辦理「大海開吃」活動，從11月起連續在不同周末假日，在彌陀、永新、興達港、前鎮及蚵子寮等五...

颱風致產量減半 屏東南州苦瓜「碩果僅存」辦不成評鑑

山陀兒颱風重創屏東縣農業，南州區農會將舉辦南州雙瓜節活動，但因木瓜、苦瓜受重創產量減少一半以上，導致今年苦瓜品質不足以舉...

大南瓜BYE BYE！康芮颱風攪局 高雄萬聖節折半提早收攤

高雄萬聖節原規畫為期10天慶典，受康芮颱風來襲影響，活動期程攔腰折半５天即宣告落幕。今天上午11時進行大南瓜充氣球消風及...

颱風淹水不慎跌倒當心致命 物治師籲在家運動預防跌倒

天雨路滑或颱風天積淹水摔倒，通常都傷得不輕。高雄76歲婦人前陣子因颱風家裡淹水，一個步伐不穩滑倒，加上骨質疏鬆病史，竟造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。