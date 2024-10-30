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颱風淹水不慎跌倒當心致命 物治師籲在家運動預防跌倒
天雨路滑或颱風天積淹水摔倒，通常都傷得不輕。高雄76歲婦人前陣子因颱風家裡淹水，一個步伐不穩滑倒，加上骨質疏鬆病史，竟造成右髖關節骨折，所幸經手術和物理治療復健，才恢復行走能力；物理治療師提醒，平時可加強訓練肌群和關節，有效預防跌倒。
收治這名婦人的中山脊椎外科醫院復健科物理治療師林沛均指出，這位患者會跌倒骨折，主要是缺乏運動、肌力不足，平衡能力差及骨質疏鬆，一到了地面濕滑環境，包含有骨鬆、肌少症、中風、長期服用藥物及姿勢性低血壓等患者，都是容易跌倒高危險族群。
林沛均表示，跌倒後若未即時就醫，長期慢性疼痛造成關節與肌肉損傷，行走困難會增加再度跌倒的風險，拖延骨折錯位癒合不僅導致功能受限，嚴重者還有引起骨折、腦出血及致死的可能。
林沛均指出，跌倒後無法站立行走或劇烈疼痛者，尤其四肢麻木無力，膝蓋、臀部、手腕或關節處持續腫脹者，及出現持續頭痛或意識不清，都須盡速就醫，建議民眾在家多做運動訓練肌群和關節，包括抬臀運動、伸展前後側筋膜、站立平衡，都可降低跌倒機率。
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