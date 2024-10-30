颱風淹水不慎跌倒當心致命 物治師籲在家運動預防跌倒

天雨路滑或颱風天積淹水摔倒，通常都傷得不輕。高雄76歲婦人前陣子因颱風家裡淹水，一個步伐不穩滑倒，加上骨質疏鬆病史，竟造成右髖關節骨折，所幸經手術和物理治療復健，才恢復行走能力；物理治療師提醒，平時可加強訓練肌群和關節，有效預防跌倒。

收治這名婦人的中山脊椎外科醫院復健科物理治療師林沛均指出，這位患者會跌倒骨折，主要是缺乏運動、肌力不足，平衡能力差及骨質疏鬆，一到了地面濕滑環境，包含有骨鬆、肌少症、中風、長期服用藥物及姿勢性低血壓等患者，都是容易跌倒高危險族群。

林沛均表示，跌倒後若未即時就醫，長期慢性疼痛造成關節與肌肉損傷，行走困難會增加再度跌倒的風險，拖延骨折錯位癒合不僅導致功能受限，嚴重者還有引起骨折、腦出血及致死的可能。