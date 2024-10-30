影／颱風來襲...黑鳶在做什麼？屏科大鳥類生態研究室告訴你

康芮颱風將來襲，屏科大鳥類生態研究室今在臉書粉專分享，10月山陀兒颱風來襲時，衛星追蹤紀錄南台灣黑鳶的活動情形，透過衛星追蹤圖發現，颱風來襲，大風大雨來臨時，黑鳶幾乎都沒有移動「龜的好好的」，也提醒大家，颱風天千萬別出門。

「颱風來襲時，黑鳶在幹嘛？」屏科大鳥類生態研究室今在臉書分享，康芮颱風來襲，讓人煩惱。前一個颱風 山陀兒颱風在10月第一周，用很神秘節奏登陸，轉眼間又煙消雲散，留下被風雨重創、滿目瘡痍的南台灣，當時高雄屏東連放3天假，許多樹被吹斷甚至連根拔起。

屏科大鳥類生態研究室指出，當時，衛星追蹤黑鳶們到底在幹嘛？選了幾隻南台灣發訊中黑鳶，可以發現在高屏地區活動黑鳶們，在大風大雨來臨的時候，「龜的好好的，在颱風那幾天幾乎沒有甚麼移動」、 曾文水庫附近黑鳶好像就比較不受影響。