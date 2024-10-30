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高雄人行道路樹緊鄰變電箱 議員擔憂公安：一方要挪走

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
市議員黃文益質疑市區許多人行道路樹太過密集、壓縮樹穴，枝葉也擋住號誌，此外許多路段的變電箱緊鄰路樹，樹倒後恐導致停電，「一定要有一方挪移走！」圖／翻攝自高雄市議會直播
市議員黃文益質疑市區許多人行道路樹太過密集、壓縮樹穴，枝葉也擋住號誌，此外許多路段的變電箱緊鄰路樹，樹倒後恐導致停電，「一定要有一方挪移走！」圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄歷經2次颱風有超過3千棵路樹傾倒，議員質疑市府訂有「景觀樹木修剪作業規範」卻未確實執行，許多人行道路樹太過密集、壓縮樹穴，枝葉也擋住號誌，此外多條路段的變電箱緊鄰路樹，樹倒後恐導致停電和工安意外「一定要有一方挪移走！」高市公園處回應，全高市有近1600名經專業受訓、領有證照的修剪人員，變電箱部分會與台電協商。

山陀兒颱風造成高雄市路樹倒塌或斷枝達2577件，公園樹木達566件，路樹傾倒也造成交通大亂；根據「高雄市景觀樹木修剪作業規範」提要內容，樹木修剪應審慎評估及擬定修剪計畫，經機關核准後始可執行，而市議員黃文益指出，颱風凸顯出許多樹木太高、太密，質疑市府修剪人員是否有依照作業規範確切執行，事後也未確實監督執行情形。

黃文益表示，全高市有16萬棵人行道路樹，市區許多人行道的路樹太過密集，壓縮每棵樹的樹穴，且原本的樹穴本就不大，造成嚴重竄根、擠壓人行空間，人行道路樹一傾倒易有公安意外，市區常見黃連木、樟樹、苦楝樹、阿勃勒都有類似問題，質疑市府有確定執行路樹修剪，執行現行的路樹修剪辦法「是修樹還是害樹？」民眾也問「有修跟沒修一樣」。

根據高雄市市區道路工程設計自治條例中的行道樹（路樹）裁植標準，行道樹之栽植位置不得妨礙行車視線，如道路交叉口及彎道內側等不宜設置，行道樹設於人行道上間距應不小於6公尺，設於中央分向島或分道島者，如以遮住對向車輛光線者，宜栽植1公尺左右之灌木類樹種；但黃文益質疑，許多路不僅阻擋駕駛視線，更會擋住交通號誌。

此外，黃文益提到高市許多人行道變電箱與路樹太近，容易造成相互影響破壞，例如中華路、河南路、六合路、華夏路都有變電箱「緊鄰」路樹，他曾目擊一處變電箱備下層土壤被傾倒路樹掏空，還有路樹倒後直接壓在變電箱上，畫面怵目驚心，「不會有公安疑慮嗎？」反觀新加坡的「行道樹綠化準則」已明定所有設備皆須遠離樹心約2公尺，

黃文益要求盤點公園處盤點全市變電箱與樹路太近的路段，「一定要有一方挪移走！」否則市府怕遭罵不敢移植路樹，但變電箱遭壓毀，就會造成停電。公園處長林燦銘回應，修樹標準一且均以人民安全為最高準則，目前高雄市有近1600名經專業受訓、領有證照的修剪人員，均會依照景觀樹木修剪作業規範執行；變電箱問題會與台電討論。

市議員黃文益質疑市區許多人行道路樹太過密集、壓縮樹穴，枝葉也擋住號誌，此外許多路段的變電箱緊鄰路樹，樹倒後恐導致停電，「一定要有一方挪移走！」圖／翻攝自高雄市議會直播
市議員黃文益質疑市區許多人行道路樹太過密集、壓縮樹穴，枝葉也擋住號誌，此外許多路段的變電箱緊鄰路樹，樹倒後恐導致停電，「一定要有一方挪移走！」圖／翻攝自高雄市議會直播

人行道 路樹 黃文益

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