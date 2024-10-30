影／高雄何時宣布放不放颱風假？陳其邁：原則上晚間8點

康芮颱風快速增強，今天上午8點已增強為強烈颱風，陸警範圍擴大，除台東、恆春半島外，新增花蓮、屏東，預估今晚全台都列為陸警範圍，明天全島都在暴風圈內。由於氣象署新增晚間9點的預報，「高雄宣布放颱風假時間是否會延後？」陳其邁說，原則上會在晚上8點宣布，假如真的很難判斷，有更新的資料，也許會到晚上9點宣布。

陳其邁說，地方首長最困難的就是颱風有時候就是9級、10級，10級放假，9級沒有放假，「這是很困難的決定，你放不放都會被出征，這很痛苦的一件事情」，但是我們還是要看整體的條件，也不是說只看風力。

陳其邁表示，會從雨量、區域、颱風路徑對整個對高雄的影響來做綜合判斷。高雄區域範圍有2900平方公里，面積非常大，「有時候你在市區覺得無風無雨，但是在海線它的風力會非常大」，高雄幾次放假，大家在市區裡面覺得9級風不大，但其實在海線，像茄萣、林園，風力就會非常強。

陳其邁說，所以也要看颱風影響的區域有多大，雨勢的影響，都是評估的考量。原則上會在晚間8點，假如真的很難判斷、假如有更新的資料，也許會到晚間9點，但原則上高雄市政府晚間8點就會宣布。

由於先前山陀兒颱風造成高雄市區數目嚴重倒塌，目前尚未清除完成，可能會有交通安全疑慮。陳其邁說，山陀兒挾著17級的風力，造成高雄市很多嚴重的災損，也包括路樹的倒塌，颱風過後相關局處很快地就協助復原，但仍要提醒因為有部分扶正的樹木，根部還沒長得強韌，要提醒市民特別注意。

陳其邁強調，颱風放假的原因不是讓大家休息，是要做好防颱的準備，所以在颱風警報期間盡量不要出門，高雄市在山陀兒颱風警報期間，因為事先的預警及準備，並沒有人員的死亡，這個是不幸中的大幸。