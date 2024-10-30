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高雄寵物公園少 市府辯「當地不想設」議員罵推卸責任

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
市議員鄭孟洳直指「平均2千隻寵物犬才有一座寵物公園！」就連人口數第二多的三民區，卻沒有任何一座寵物公園。圖／翻攝自高雄市議會直播
市議員鄭孟洳直指「平均2千隻寵物犬才有一座寵物公園！」就連人口數第二多的三民區，卻沒有任何一座寵物公園。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄市目前僅6處寵物公園，分散在5個行政區內，全市多個行政區仍缺乏寵物活動空間，以去年高雄寵物犬登記數1萬3262隻，市議員鄭孟洳直指「平均2千隻寵物犬才有一座寵物公園！」就連人口數第二多的三民區，竟沒有任何一座寵物公園，公園處卻稱「當地不一定同意設置寵物區」，鄭痛批市府是在推卸責任，將市政缺失甩鍋給民眾。

台灣去年犬隻登記數達9萬4544隻，貓13萬7652隻，合計23萬2196隻，遠高於同年新生兒13萬5571人，多出近10萬；其中高雄的寵物犬登記數達1萬3262隻，但目前全市已開放使用的寵物公園僅6座，已完工、預計年底前開放使用的寵物公園有5處，仍在規劃設計階段共3處，預計有14處寵物公園，但桃園已有23座、台北21座、新北17座。

目前高市6座寵物公園位在岡山、楠梓、鳳山、前鎮、苓雅、仁武區，全市38區行政區中占比相當少，且多處寵物公園不僅設備陽春、維護頻率低，許多飼主抱怨園內場地光禿一片，造成塵土飛揚，且清洗設備、柵欄損壞率高，甚至要自行修繕，場地也缺乏遮蔭、晚上缺乏照明，認為相當失望。

「平均2千隻寵物犬才有一座寵物公園！」議員鄭孟洳表示，公園處去年稱全市將有16座公園，目前僅開放6座，尤其三民區人口數眾多，卻完全沒有寵物公園，市府應盡速盤點現有公園綠地，考量直接設寵物區，而非限定在新闢公園內，她舉例三民區河堤、獅山、三民、中都溼公園地都有當地民眾期待設置寵物區，其他行政區也應「一區一寵物公園」。

公園處長林燦銘回應，現有公園若要加設寵物活動區，「都要經過民意調查了解，但有些民眾不一定喜歡公園內設置寵物區，市府必須全面考量民意」，但只要適合設置處，公園處都會研議；鄭孟洳反批公園處將施政缺失責任推卸給民眾，規劃不足、寵物公園數過低就應檢討、加速協調地方，而非直指就是民眾反對，「所以以前沒有規劃，都是因為民眾不要嗎？」她就曾接過許多寵物飼主反應需求。

高雄目前僅6處寵物公園，全市多個行政區仍缺乏寵物活動空間，以去年高雄寵物犬登記數13262隻，議員鄭孟洳直指「平均2千隻寵物犬才有一座寵物公園！」圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄目前僅6處寵物公園，全市多個行政區仍缺乏寵物活動空間，以去年高雄寵物犬登記數13262隻，議員鄭孟洳直指「平均2千隻寵物犬才有一座寵物公園！」圖／翻攝自高雄市議會直播

寵物 岡山 議員

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