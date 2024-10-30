生態敏感區浪浪止步！高市出動空拍機精準捕捉犬隻位置

流浪動物對於生態系的衝擊逐漸受到大眾重視，高雄市動物保護處今年已將轄內各處生態敏感區列為重要浪犬管制熱點，積極減少浪犬數量，結合相關機關及志工聯合稽查，並嘗試將無人機運用在空拍調查遊蕩犬分布樣態，協助定位犬隻、提高捕捉效率，希望能有效維護生態保育。

動保處表示，目前高雄市的生態敏感區主要包括壽山地區、永安及茄萣濕地、馬頭山及二仁溪南岸等，野生動物遭遊蕩犬攻擊事件偶有所聞，為有效縮減流浪犬族群，除持續加強管制作業外，也發現餵食行為易引起浪犬固定群聚，影響生態環境並造成衛生疑慮。

動保處規劃執行聯合巡查措施，今年針對壽山地區，結合國家自然公園管理處及相關單位，已辦理5場聯合巡查，強化稽查量能並取締違法行為。對於生態熱區捕獲的遊蕩犬皆採「移除收容不回置」措施，逐步降低犬隻數。

動保處說，今年首次與國立雲林科技大學合作，利用無人機空拍調查茄萣濕地及二仁溪南岸等區域遊蕩犬分布樣態，並協助定位犬隻，另與財團法人金屬工業研發中心跨域合作，將現有動物管制工具優化改良，結合科技提高捕捉效率。

動保處也結合民間野保協會理事長、生態志工、巡山員等多方力量共同努力，落實食源管控措施，遏止少數民眾恣意餵食行為，設法改變犬隻習性，遠離野生動物活動區域，讓彼此「互不干擾」。經過3年努力，統計浪犬減少數為壽山94隻、永安溼地128隻、茄萣濕地164隻、馬頭山192隻、二仁溪南岸182隻，透過精準捕捉讓遊蕩犬數量獲得控制。