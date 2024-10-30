2024屏東金牌水產評鑑 漁二代奪雙金推動新三魚文化

展現養殖水產發展成果，屏東縣府舉辦2024屏東金牌水產評鑑，包括石斑魚、午仔魚、泰國蝦組，共9家獲獎。其中枋寮的三魚直賣所，漁二代陳右穎奪得石斑魚組、午仔魚組雙金，盼推動食魚、樂魚、慢魚的新三魚文化運動，讓大家認識養殖漁業。

「屏東金牌水產五告讚！」縣長周春米說，屏東是台灣重要的養殖重鎮，石斑魚、午仔魚及泰國蝦產值逾77億元，更是養殖主力，確保屏東水產品質，今年邀請專業評審專家們，針對產銷履歷登記、溯源等各方面嚴格把關，挑選出4家石斑、泰國蝦3家以及午仔魚2家，計9家金牌得主，屆時將推出金牌水產禮盒，期待讓全國鄉親吃得安心、買得開心。

周春米說，去年石斑魚透過漁業署牽線成功游進藏壽司，台鐵便當銷售量也相當好，不論在產量、品質，都得到很高的肯定，謝謝業者們在面對極端氣候的挑戰下，還願意留在故鄉打拚，屏東水產已成功打開日本及美國市場，要如何推向馬來西亞、新加坡等東南亞國際市場，是未來縣府團隊努力方向。

農業處指出，9家業者通過評鑑獲得金牌水產殊榮，石斑魚組：饗魚樂-潘瓊惠、三魚直賣所-陳右穎、鳳龍水產合作社-林嫩鳳、漁仕海鮮-洪佳琪。午仔魚組：陳右穎、向洋漁場-張文清、黃麗雲獲獎；泰國蝦組由蝦正甜-陳彥志、陳怡儒養殖場及陳怡樺養殖場通過評鑑。

獲得石斑魚組、午仔魚組雙金的三魚直賣所陳右穎說，漁二代返鄉接手，打造「三魚直賣所」，類似遊客中心概念，推動產業，替社區、小農賣商品，推廣食魚、樂魚、慢魚的新三魚文化運動。

石斑魚組的鳳龍水產合作社，由蔣坤龍、林嫩鳳夫妻成立的鑫台貿易公司，從事農魚貿易以及種魚研發，養殖方式採用漁電室內養殖，設置88個直徑10公尺的水泥圓池，搭建光電屋頂，一方面達到綠能效果，室內養殖也排除天氣因素，設計中央排汙，自動化醫療純氧系統，也是全台輸銷大陸七個合格場之一。

縣府海洋及漁業事務管理所表示，評鑑由產官學界專家嚴格選拔，並跑遍所有參賽養殖場地，經書面審核、現地查證、專家評鑑及口感評鑑等，嚴謹的評鑑程序，選出今年推薦的金牌水產。