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翻轉蚊子館 屏北水門轉運站推2.0版
屏東縣屏北重要交通樞紐水門轉運站3年前啟用，現由高雄客運營運，議員陳揚昨質詢認為人潮少，今年超商又撤出，擔心變成蚊子館。交通旅遊處長黃國維說，將由客運搭配觀光公車、郵輪巴士，推出2.0版本發揮價值。
水門轉運站匯集台24線、屏185縣道等交通要道，除整合屏東、高雄客運、原鄉幸福巴士18條路線，並跨域連結新左營交通網絡，成為屏北地區交通樞紐，當時興建經費5121萬元，啟用後由高雄客運營運，縣府收取權利金。
陳揚質詢說，水門轉運站平日幾乎都沒人，假日民眾大多是直接開車上去三地門、霧台，希望水門轉運站能發揮價值。
黃國維答詢說，未來推動「水門轉運站2.0版」，改善包括改變車道、商業營業空間增大，相關改善經費約需1500萬元，另，會由客運搭配觀光公車、雙層巴士、郵輪巴士等，與營運廠商一起協力，每月舉辦小型活動，跟原鄉、里山地區鄉鎮伴手禮結合，也符合廠商經營合理範圍。
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