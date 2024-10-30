颱風恐又倒樹 高雄2招防災

山陀兒颱風吹倒高雄逾1萬株樹木，康芮颱風又進逼台灣，有議員昨質詢說上次不少路樹竄根、人行道毀損等災情尚未修完，另有人行道樹穴過小等問題待改善。工務局表示，風力太強是路樹傾倒主因，會優先處理危險路樹，未來也改善栽種方式。

市府工務部門在議會定期會業務報告，議員陳麗娜質詢說，颱風造成路樹倒伏多，共有樹穴太小、介質鬆軟、植栽間距過小、樹冠茂密風阻過大、樹體結構不良、感染褐根病或白蟻、非抗風性樹種、風速超過常態8大問題。

陳進一步詢問「高雄共有32萬棵樹，若全面修剪要多少經費？」工務局長楊欽富說，修剪費用尚未算出，這次山陀兒風力強，超過樹根支持力，已研議樹穴加大、採用植栽帶，改變土質、採用本土樹種等改善方案，盡量不要超過15公尺高度比較好。

另外，山陀兒重創林園，議員邱于軒指當地路樹倒塌、馬路坑洞尚未修復，擔憂後面又有颱風來，恐影響安全，要求工務局列管。楊欽富答詢說，市府災損金已用罄，目前等待中央14億元災損金協助復建，緊急性的地方會盡快處理。

議員黃文志、李眉蓁等人關心樹木高度規範，李眉蓁表示，有市民陳情說，住家門口樹木太茂密被檢舉，區公所函文要求改善，私人樹木有無修剪準則、是否可開罰？應該也要有規範。

公園處長林燦銘說明，市府上周開專家會議達成初步共識，高度12公尺或15公尺以上樹木要修剪，新栽種樹木的樹穴部分會採用連續型植栽，至少保有1.5公尺至2公尺寬度，未來茂密樹木也會定期修剪，減少颱風倒樹風險。