萬丹重陽禮金延發 人突過世不能領

屏東縣萬丹鄉公所因山陀兒颱風來襲延後發放重陽禮金，不料鄉內102歲、93歲長者在重陽節過後辭世，領不到敬老金，村長及家屬都無法接受。鄉公所表示，長輩過世再扣禮金也於心不忍，但須依法行政，正想其他辦法並研議修法。

縣府及鄉公所重陽禮金原定重陽節前夕發放完，但碰到山陀兒颱風延後發放，萬丹灣內村102歲、93歲長者僅可領縣府禮金，鄉公所部分來不及領，就於12、13日先後辭世，引發補領爭議。

萬丹重陽敬老禮金發放辦法規定，禮金發放時間為重陽節前1至2周為原則，發放期限依實際發放人數訂定。

灣內村長陳玉意說，重陽禮金因颱風延後發放，長輩在重陽節後過世，鄉公所卻稱死亡就不發，若發會違法，他無法接受，太離譜了。

萬丹鄉公所主秘陳敏哲解釋，屏東縣府、鄉公所各自都有訂發放辦法，兩個辦法都規定，發放時已死亡，則不予發放。公務員須依法行政，但長輩過世再扣重陽禮金也於心不忍，鄉長也再想其他辦法，並研議修法。