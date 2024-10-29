高雄5行政區10／30停水11小時 9.9萬戶受影響

自來水公司今晚表示，明天因鳳山淨水廠辦理電氣設備檢驗、小港區東林路管線維修、鳳山廠中區計量管網水量計增設，需要停止供水，將導致小港區、前鎮區、苓雅區、鼓山區多個里從明天上午8時起停水11小時，另旗津區屬於管末高地將停水至晚間21時，臨海等工業區將停水20小時，總計9.9萬戶用水受到影響。

自來水公司第七區管理處說，鳳山淨水場將在明天辦理電氣設備檢驗，加上一併辦理小港區東林路1500mm管線維修、鳳山廠中區計量管網水量計增設等工程，前鎮、小港、苓雅、鼓山4區多里將於10月30日8時起停水至晚間19時，旗津區屬於管末高地，將停水至晚間21時，臨海等工業區停水20小時至31日凌晨4時。

七區管理處說，明天高雄總計6.2萬戶停水、3.7萬戶降壓，總計9.9萬戶的用水受到影響，呼籲民眾事先儲水備用。

七區管理處指出，10月30日8時至19時停水區域為小港區港口、港明、港后、港墘、港南、港興、港正、小港、大苓、三苓、龍鳳、鳳鳴、鳳林、鳳森、鳳源、鳳興、鳳宮、順苓(沿海路以東、大鵬路以西、宏平路以南、康莊路以北包圍區域)、正苓(沿海路以東、大鵬路以西、宏平路以南、康莊路以北包圍區域)、二苓(沿海路以西區域)、店鎮(沿海路以西區域)。

前鎮區鎮北、振興、建隆、忠純、興邦、鎮中、前鎮、鎮榮、鎮昌、鎮海、平等、鎮陽、鎮東、明孝、草衙、明義、平昌、信德、興仁、興化、信義、明道、明禮、仁愛、德昌、明正。苓雅區：苓雅、苓昇。鼓山區：哨船頭。工業區停水為大發、林園及和發產業園區（大發基地）。

降壓區域為鼓山區九如四路以南、鼓山路以西(哨船頭里除外)，鹽埕區全區、前金區社東、國民、林投、後金、新生、社西、博孝，苓雅區意誠、鼓中、田西、苓中、博仁、苓洲、城北、苓東。

10月30日8時至21時管末高地停水區域為旗津區全區；10月30日8時至31日4時工業區停水為臨海工業區（工業用水）。