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康芮颱風帶來強風 台東綠島649戶停電

吳聖宇估康芮颱風周四台東登陸 上次1年內3颱登陸已是2008年

颱風接二連三 屏東蓮霧農憂災損

中央社／ 屏東縣29日電

屏東正值蓮霧產期，有果農表示，受颱風山陀兒影響，結果率已不佳；颱風康芮又將來襲，果實尚未成熟無法搶收，先拆鳥網防枝葉攪毀，沒有其他有效防颱措施、非常擔心。

中央氣象署指出，颱風康芮在接近台灣過程中仍在增強，預估明晚至31日間達巔峰，暴風範圍可能達300公里；目前仍預測在東半部登陸機會最大。

10月初的山陀兒造成屏東縣農損逾新台幣3億元，居全台之冠。屏東縣政府呼籲，民眾不可掉以輕心；縣府農業處也提醒農民事先作防颱措施，如強化排水設施、搭設塑膠棚或以塑膠布覆蓋不耐雨害作物、搶收成熟水果等。

南州鄉林姓果農告訴中央社記者，山陀兒來襲時正值南州一帶蓮霧園催花期，強風毀損枝葉，淹水造成根系不健康，都會導致結果率不佳，影響2月產量；目前果實還不能採收，僅能先將鳥網拆除，以防鳥網攪毀枝葉或破損。

林姓果農說，農業試驗所曾建議使用防風網，不過對他來說，防風網成本高、也不能保證成效，因此未採用。高屏地區蓮霧產季約從11月到5月，從農逾20年以來，很少遇到秋颱，也只能聽天由命了。

依屏東縣政府資訊，縣內蓮霧種植面積有2607公頃，占全國70%，是全台第1大產區。主要產區在枋寮、南州、佳冬及鹽埔等鄉。

屏東縣政府 蓮霧 颱風

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