議員憂水門轉運站恐成蚊子館 屏縣府擬改造活化

2021年啟用的屏北地區交通樞紐水門轉運站斥資超過新台幣5000萬元，平日幾乎沒人，年初超商撤出，屏東縣議員陳揚今天說，憂心成蚊子館；屏縣府交旅處說，朝2.0版改造活化。

陳揚在屏東縣議會質詢表示，假日民眾開車上三地門鄉、霧台鄉，較少將水門轉運站當休息中繼站，希望發揮功能，不要浪費經費。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維答詢說，準備提2.0版方案改變車道，增大商營空間，符合廠商經營合理範圍；旅遊部分，串連屏北3原鄉，在霧台大武哈尤溪遊程期間是人潮高峰時段，轉運站休息空間不足，多是上廁所就離開。

黃國維說，有推185雙層巴士、神山線與郵輪巴士等，未來攜手營運廠商，每月辦小型活動，結合原鄉鄉鎮伴手禮，吸引人潮。

水門轉運站聯結台24線及屏185縣道等交通要道，北通三地門、霧台、里港鄉與高樹鄉等，南到瑪家鄉、泰武鄉、萬巒鄉及潮州鎮，是進入原鄉重要門戶。