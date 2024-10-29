陳福海接見獲金卓越社區幹部 期勉其他社區向典範學習

金寧鄉古寧頭社區及榜林社區，經縣府及公所輔導推薦參加衛福部「年度社區發展工作金卓越社區選拔」，其中，古寧頭榮獲金卓越社區績效組甲等獎、榜林榮獲績效組服務與創新獎，將於11月4日在台北市中油大樓國光會議廳接受表揚，縣長陳福海今天接見社區幹部並致贈程儀，期許透過指標社區來分享經驗，讓大家把好的一面展現出來，彼此相互學習。

縣府表示，8月初由衛福部專委黃淑惠率領鄭夙芬、黃盈豪、林春來等選拔委員抵金實地評選，兩社區於評選過程中努力將近年來在地經營深根、方案或計畫推動、資源網絡連結及業務多元發展等具體執行成果加以展現，獲選拔考評團隊高度肯定。

此次選拔，社區「全壘打」的績優表現，陳福海在今天下午17點特別接見獲獎社區，由金寧鄉長楊忠俊陪同古寧頭社區理事長李金鎗及榜林社區理事長楊龍傳，共同率領社區幹部一起接受表揚。陳福海對於2社區參加全國金卓越社區選拔名額有限、競爭激烈的前提下，均能獲獎表示讚許，感謝社區在地經營的用心付出，及其對於縣府推動各項政策或相關福利服務措施的協助，更是有效運用社區活動中心場域及善用社會資源的模範。

陳福海說，「成功並非偶然」，他很感謝公所對於社區協助，社區要成為典範並非一日可及，「金卓越獎」是一個指標、典範，他認為應該要讓金門其他社區有更多學習，透過指標社區來分享經驗，讓大家把好的一面展現出來，彼此相互學習。對於公所及縣府社會處及縣社區培力育成中心的用心輔導與陪伴社區成長，發掘社區潛能及強化其量能，公私協力共達在地永續經營，也給予高度肯定。

陳福海也暢談自己的從政之路，他26歲立志當縣長，之後歷經了10次選舉，而這個記錄，至今還沒有人打破，他也肯定古寧頭社區總幹事暨金寧鄉代表李俊龍對社區的付出，並勉勵他好好努力，認真做好服務，未來下一階段可以參選縣議員等位置，為更多人服務，如果有需要他協助之處，一定要告訴他，他絕對全力協助。