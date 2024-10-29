馬祖南竿生命園區樹葬 設立以來僅1件申請
連江縣南竿鄉生命園區111年啟用樹葬區，至今僅受理1件申請。鄉公所指出，樹葬區不限往生者戶籍，有需求的往生者家屬皆可申請。
南竿鄉公所今天邀請媒體參訪南竿鄉生命園區，鄉長林志東指出，響應環保葬，火化後回歸自然概念，於111年於生命園區後方規劃樹葬區「福園」。園區共分4小區，合計可葬約800名往生者。且根據相關條例，並未限制往生者戶籍，有需求的往生者家屬可提出申請。
南竿鄉公所民政課長曹祥官告訴中央社記者，為鼓勵環保葬，樹葬目前不需費用，且無遷葬期限等限制，未來也無收費計畫。
根據南竿鄉公所統計，樹葬園區開設至今，共有21具無主遺體，多從園區內無主葬區移設而來，民眾主動申請者僅1例，已於去年完成樹葬儀式。今年至今仍無人申請樹葬。
林志東坦言，馬祖民眾喪葬觀念較傳統，樹葬雖為未來趨勢，但觀念仍待推廣。會趁新建殯儀館工程時，一併改善樹葬區環境，並設石碑記載樹葬民眾姓名，以便後人憑弔。
南竿民眾黃先生則認為，在地民眾受人際、親屬關係制約，身後事仍以傳統喪葬為主，但若赴台多年，在馬祖當地已無親友的旅台鄉親，抱持落葉歸根心情，樹葬不失為一個選項。
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