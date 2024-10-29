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馬祖喪葬習俗 焚燒大量「元寶箱」看法紛陳

中央社／ 連江縣29日電

馬祖葬禮習俗，衍生燒大量「元寶箱」、親友藉往生者「寄箱」現象，有民眾認為能表達對往生者敬意，有民眾則說，箱數太多勞民傷財。

連江縣婦女會理事長李金梅接受中央社記者訪問，認為「寄箱」是馬祖民眾對往生者百年之後，表達敬意的最終方式。子女可透過寄箱，持續希望父母在另一個世界也能過得很好。而過去一場葬禮1000箱是家常便飯，若配合現今社會變遷，降到500箱左右可接受，但不希望習俗消失。

連江縣南竿鄉長林志東今天回答中央社記者提問時表示，馬祖人際關係緊密，婚喪喜慶等傳統行事，容易引起鄉里關心，更難免因社會壓力，讓喪家親友耗費大量時間折紙、燒紙。曾有長者因久坐摺元寶，導致身體不適送醫，而劣質冥紙易危害民眾身體等，也是鄉公所推動元寶箱減量的原因之一。

曾在馬祖擔任教職的林先生跟中央社記者說，多年前家中至親往生，理智上知道摺大量冥紙不環保，且購買與焚燒皆花費驚人，但沒有勇氣拒絕長輩要求元寶箱數量，更難以抗拒「箱數比別人少，就是不孝」的社會風氣，全家總動員投入摺紙錢行列，加上親戚寄箱，好不容易才湊齊足夠數量。

父親原籍馬祖，現居台中市的陳先生告訴中央社記者，親人過世時，收到馬祖親友寄來數箱郵局包裹，內容物為已摺好的冥紙。還特別交代，需代為裝入元寶箱內，作為「寄箱」之用，讓沒住過馬祖的他相當驚訝。

談到寄箱習俗存續，李金梅說，她今年近70歲，跟她同年齡層的多希望自己百年後，子孫仍能維持寄箱傳統。但若後世決定停止此一習俗，她早就「兩眼一閉」，無可奈何。

中央社 往生者 馬祖

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