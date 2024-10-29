山陀兒颱風遇重陽節...公所重陽禮金延遲發 百歲人瑞突過世不能領

今年10月山陀兒颱風來襲卻遇上重陽節，屏東縣萬丹鄉重陽禮金延後發放，未料萬丹鄉102歲、93歲人瑞先後重陽節隔天、隔1天過世，引發重陽禮金補領爭議，萬丹鄉公所依發放辦法規定，不能發放，灣內村長陳玉意與家屬無法接受。萬丹鄉公所表示，之後會研議修正相關辦法。

每年重陽節前夕，屏東縣政府與各鄉鎮市公所都會發放重陽禮金長輩，以萬丹鄉公所來說，89歲到98歲長輩發5千元、99歲以上長輩發1萬元。發放方式，由鄉長親送、或公所通知到鄉公所社會課領取現金等。

縣府社會處則是針對90歲以上長輩發2000元、100歲以上發1萬元，委託鄉鎮市公所代發或直接匯款，要求在重陽節前完成。

灣內村長陳玉意說，萬丹鄉有30個村，公所發放重陽禮金時，遇到山陀兒颱風來襲，發放時間延後，村內一名102歲、一名93歲的人瑞，分別在重陽節過後，農曆9月10、11日死亡，來不及領重陽節禮金。公所依據重陽禮金發放辦法第八條規定，死亡就不發放，若發放恐違法，對於公所說法，他無法接受，認為太離譜了。

陳玉意說，禮金發放本來就要在重陽節前完成，卻因為颱風攪局，未料長輩在重陽節後過世。百歲人瑞，總統府送金鎖片等，縣府社會處在重陽節前就已發出。

萬丹鄉公所主秘陳敏哲說，屏東縣府有縣府的發放辦法、萬丹鄉公所也訂發放辦法，兩個辦法的第八條都規定，發放時已死亡，則不予發放。對公務員來說須依法行政，對於過世長輩再去扣重陽禮金也是於心不忍，鄉長也在想辦法。之後會研議修法，但也必須經代表會同意。

律師李奇芳說，根據屏東縣萬丹鄉重陽敬老禮金發放辦法第二條規定，發放對象於發放敬老禮金尚在健在之長者；另外第六條也提到，敬老禮金發放期程為每年重陽節一至二周開始發放為原則，發放期限依實際發放人數訂定。與第八條提到，發放時已死亡，則不予發放。

李奇芳說，敬老禮金發放辦法重點在於發放禮金，對於颱風、天災、意外等不可抗力因素，導致原定發放時程有所延誤，這部分發放辦法未訂定，公所依此辦法確實可以不發，建議之後可以修正辦法時納入考量。