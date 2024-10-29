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石化產能過剩 綠色和平抬3.5米媽祖繞境四輕表達訴求

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
綠色和平今天抬著1尊高達3.5公尺高的媽祖創意繞境。圖／綠色和平提供
綠色和平今天抬著1尊高達3.5公尺高的媽祖創意繞境。圖／綠色和平提供

全球石化產能過剩，綠色和平今天抬著1尊高達3.5公尺高的媽祖創意繞境，沿路經中油石化事業部、四輕、台塑等石化及塑膠生產工廠，全長約4公里，表達呼應全球熱議塑膠減產及石化產能過剩的當下，台灣也應該通盤檢視石化產業擴張必要性。

11月底即將在韓國釜山進行第５次《全球塑膠公約》談判會議，東亞減塑進程成為世界焦點，綠色和平今在高雄林園石化工業區舉辦遶境遊行，減塑專案主任莊筱庭指出，政府今年核定四輕擴建和淨零減碳自相矛盾，也跟不上國際減塑腳步，台灣政府應該再度成為東亞領頭羊，淘汰一次性塑膠、設定重複使用目標的政策，展現成為減塑典範的企圖。

莊筱庭表示，塑膠99%來自石油跟天然氣，這是不少人會忽略的事實，在林園工業區創意繞境就是想點出這個事實，行政院、經濟部和環境部，應盡快檢討台灣石化以及塑膠製造產業的需求。

今天遶境隊伍出動近40名行動志工，拉著「四輕擴張，神明嘸愛」標語，以看顧著臺灣人民、香火鼎盛的民間信仰媽祖為主神，並有「塑膠減產」、「停止擴建」等令旗在兩旁，兩只大號「無杯」的擲筊，象徵石化擴張，媽祖也搖頭的意涵，事先還到媽祖廟上香詢問，擲筊得到聖筊，才進行這個創意遶境行動。

莊筱庭指出，近年全球石化產能過剩，已出現供需失衡，全球近24%乙烯產能面臨關閉風險，在台灣，過去10年台灣對乙烯的需求量，從2019年後持續下降，近2年減幅更加顯著，台灣乙烯產能利用率2022、2023年降低到82.9%、66.9%，下降的幅度對比全球在2023年下滑到82%還嚴重。

行政院卻於2024年核定四輕更新計畫，預算1062億元擴大新建乙烯年產能 100 萬公噸輕油裂解工場，從國際到在地，都顯示石化產能過剩，供過於求，石化產業也增加塑膠垃圾和環境汙染，加劇氣候變遷，造成下一代的負擔，四輕到底應不應該擴建，政府應該要有更全面的評估和審核機制。

綠色和平今天抬著1尊高達3.5公尺高的媽祖創意繞境。圖／綠色和平提供
綠色和平今天抬著1尊高達3.5公尺高的媽祖創意繞境。圖／綠色和平提供
綠色和平今天抬著1尊高達3.5公尺高的媽祖創意繞境。圖／綠色和平提供
綠色和平今天抬著1尊高達3.5公尺高的媽祖創意繞境。圖／綠色和平提供

媽祖 遶境

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