高鐵南延一波三折 屏東議員：不能一直等下去、要具體時程
高鐵南延屏東一波三折，屏東縣議會今交通旅遊處、警察局、傳播處議會業務報告質詢，屏東縣議員梁育慈說，高鐵南延屏東，現今進入環評，突冒出高雄方案，尊重高市民決定，屏東不能一直等下去，請縣府要強烈跟中央表達態度，若要延宕，也請開出具體時程。
縣議員梁育慈說，高鐵從2007年通車，屏東被排除在外至今17年，高鐵南延一波三折，今年初立委徐富癸一上任馬上問交通部長進度，部長回答，高鐵一定加快、加速趕快來做。高鐵南延屏東2019年已呈報可行性研究，建議選擇左營案。
梁育慈說，2019年可行性方案通過，2020年12月行政院核定可行性研究報告。但是到現在，縣長周春米這個會期施政報告，高鐵要在綜合規畫之後9年完工，2019年到今天已是綜合規畫末期，準備要進入環評，拚了這麼久，一波三折，突然冒出高雄方案。
梁育慈問交旅處有沒有掌握冒出的左營方案？交旅處長黃國維說，屏東縣府都有掌握訊息，技術面尊重鐵道局。縣府掌握訊息進度，高市這一端，正在做更細部評估。鐵道局11月會與高市說明會，鐵道局有確認說，2024年底前正式宣布。
梁育慈說，高雄方案沿台鐵路廊，且經過市區，連左營方案實際規畫都困難，若走市區遇到阻礙會不會又更大。屏東縣府有沒有預估延宕延長時間會多久？黃國維說，規畫還沒出來很難估計，工法上調整，一定會比原來左營屏東案要來得長。
梁育慈說，到底要走高雄，還是左營方案，尊重中央、高市民決定。屏東不能一等再等下去，屏東立場要跟中央表達非常清楚，既然有延宕，具體時程要開出來，左營方案一路打拚，好不容易進入綜規，要環評了。前面流程又要重來，方案重提，勢必延宕，「要等到何時？對屏東縣民完全無法交代」。
梁育慈說，屏東縣府在高鐵議題要硬起來，充分表達立場，請中央承諾相關期程。不論如何，屏東高鐵特區，都市計畫都通過、核定，準備好了，等路線確定，隨時準備來做。民眾很焦急，說好的高鐵又節外生枝，生變，請處長列第一要務追蹤。
梁育慈說，中長期來看，縣府有考慮要爭取高鐵維修機廠來屏東設站？黃國維說，前面調整空間路線，屏東站還有台鐵六塊厝站要遷移，可以先行施作，可以做的先做。未來延伸潮州站，潮州站區是台鐵最大維修站，未來延伸到潮州，高鐵維修也是在潮州，相信是完美組合，雙鐵維修都在潮州，可以互補，也可以成為屏東發展基地。
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