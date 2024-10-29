高雄慶設市百年 改造全新「哈瑪星號」推鐵道復駛

高市府為慶賀設市百年，推出全台最大百年鐵道復駛計畫，改造全新「濱線觀光列車-哈瑪星號」並升級「哈瑪星鐵道園區」，現場將展示逾30輛歷史老列車，活動將於11月30日啟程。

高雄市文化局發布新聞稿表示，市府改造全新「濱線觀光列車-哈瑪星號」與重新升級「哈瑪星鐵道園區」。在原來百年貨運舊軌道上，營運迎接未來的觀光列車。鐵道園區將展示超過30輛，台灣鐵路歷史上各式載客載貨與工作用列車，打造專屬高雄特色的鐵道園區。

高雄市長陳其邁表示，今年是高雄設市100年，也是鐵路通車124週年；鐵道通車猶如打通高雄港的任督二脈，高雄成為全台商貨集散的必經之地，更讓高雄從海邊的漁村、安平港替代港口，百年間一躍成為南台灣最大城市，國際級港口與工業城市。

陳其邁說，在今年歡慶高雄設市百年所企劃的「百年好市」系列活動中，市府展開一場為期超過1年、動員超過2000人，近乎不可能任務的「鐵道復駛」計畫。此計畫不僅是讓百年舊軌道再次行駛，更改造全新「濱線觀光列車-哈瑪星號」，呼應原高雄港貨運特色的鐵道專列。

文化局指出，此次復駛計畫「濱線觀光列車-哈瑪星號」邀請高雄設計師辜達齊在敞車（無蓋的貨車）的基礎上，運用「枕木」的鐵道元素，設計能夠載人的列車，不僅要復原高雄港站以載貨為主的歷史意義，更要提供全新的鐵路搭乘觀光體驗。

高雄市文化局局長王文翠表示，這次「鐵道復駛」的計畫從去年秋天開始，包含火車的調研考證、舊軌道的整修、鐵道園區整理、跑遍全台如台北、新竹、台中、雲林、屏東、台東等地搜尋列車，以及洽談商借、火車整修與全新觀光列車設計與打造，還有經歷過無數個為了避開輕軌營運時間，在凌晨進行的夜間吊運等處理工作。

王文翠說，感謝「鐵道情報」總編輯古庭維與策展人吳漢中擔任顧問，這一年多來陪著復駛計畫克服無數困難，也感謝台鐵、台糖、國家鐵道博物館籌備處等單位協助，讓百年鐵道與全新的「濱線觀光列車-哈瑪星號」復駛計畫得以達成。

「哈瑪星號」將在11月30日起啟程營運，並11月30日至12月15日期間連續3週推出全區活動，首週除了有來自全台首次出攤的多間特色餐飲品牌外，還將推出限量創意火車便當，更匯集近百攤餐飲及手作品牌。也將由多組樂團和DJ帶來音樂演出。