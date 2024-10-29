屏東車站東側基地要開發 盼打造住商大樓、驛站商旅

台鐵屏東車站及鐵路高架化後，多出許多空地，目前已陸續開發。台鐵公司今日公開評選車站大武山星空廣場東側，一處面積約8850平方公尺基地，打造住商大樓、驛站商旅等建築，活化鐵路高架化後土地，加強地方發展。

台鐵公司今日第4次公開評選「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，公告招商至明年2月26日下午5時截止收件，共計120日曆天。

台鐵表示，本案基地面對復興路與光復路，土地權屬以台鐵公司經管土地為主體，形狀方整，面積約8850平方公尺，土地使用分區為商業區（特）（附），建蔽率80%、容積率430%。

考量站區整體性及提升招商誘因，招商範圍包括站區公有地及街廓內私有地整合開發，採都市更新權利變換方式開發與重建。未來預估開發規模可興建樓地板面積約2萬5174坪（含公益設施需求面積200坪以上）。

台鐵表示，此基地位屏東市中心精華地帶，區位條件優越、交通便利，連結屏東車站及屏東轉運站，緊鄰屏東夜市，附近還有太平洋百貨和環球購物中心等商業區，食衣住行育樂，及醫療等生活機能完善。