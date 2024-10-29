快訊

颱風假延後宣布？氣象署增晚間9時預報 北市：慣例8時宣布

多人重複中獎？財政部發票抽獎9萬多人次參與 網見名單炸鍋質疑造假

康芮颱風周三起逼近 有無東北季風共伴效應氣象署說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東車站東側基地要開發 盼打造住商大樓、驛站商旅

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東車站東側基地招商基地示意圖。圖／台鐵提供
屏東車站東側基地招商基地示意圖。圖／台鐵提供

台鐵屏東車站及鐵路高架化後，多出許多空地，目前已陸續開發。台鐵公司今日公開評選車站大武山星空廣場東側，一處面積約8850平方公尺基地，打造住商大樓、驛站商旅等建築，活化鐵路高架化後土地，加強地方發展。

台鐵公司今日第4次公開評選「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，公告招商至明年2月26日下午5時截止收件，共計120日曆天。

台鐵表示，本案基地面對復興路與光復路，土地權屬以台鐵公司經管土地為主體，形狀方整，面積約8850平方公尺，土地使用分區為商業區（特）（附），建蔽率80%、容積率430%。

考量站區整體性及提升招商誘因，招商範圍包括站區公有地及街廓內私有地整合開發，採都市更新權利變換方式開發與重建。未來預估開發規模可興建樓地板面積約2萬5174坪（含公益設施需求面積200坪以上）。

台鐵表示，此基地位屏東市中心精華地帶，區位條件優越、交通便利，連結屏東車站及屏東轉運站，緊鄰屏東夜市，附近還有太平洋百貨和環球購物中心等商業區，食衣住行育樂，及醫療等生活機能完善。

未來還能串聯高鐵屏東站、台鐵六塊厝車站、屏東科學園區，前景無限，預估都更後可與高鐵屏東站串連成南高屏城際生活圈。台鐵希望透過公私協力強化地方發展，創造五贏局面，樹立南台灣都市更新典範。

屏東車站。記者潘奕言／攝影
屏東車站。記者潘奕言／攝影
屏東車站東側基地願景模擬圖。圖／台鐵提供
屏東車站東側基地願景模擬圖。圖／台鐵提供
屏東車站東側基地招商基地示意圖。圖／台鐵提供
屏東車站東側基地招商基地示意圖。圖／台鐵提供

台鐵 屏東 都市更新

延伸閱讀

台南男欠繳酒駕罰鍰、健保費10萬 土地被查封 建設公司代繳清

台鐵屏東站都更案招商 明年2月26日截止收件

高雄某商旅房客陳屍床上 死因待檢方相驗

高雄中正高工體育場27%土地變商業用地 居民擔心籃球場消失

相關新聞

台商投標金酒大陸總經銷...控訴錢遭扣留 金酒：非事實

金酒廈門分公司公開徵求大陸總經銷案目前正如火如荼進行，卻多次在議會開議時遭議員質詢，今天更有張姓台商表示，「有幾家在大陸...

高鐵南延一波三折 屏東議員：不能一直等下去、要具體時程

高鐵南延屏東一波三折，屏東縣議會今交通旅遊處、警察局、傳播處議會業務報告質詢，屏東縣議員梁育慈說，高鐵南延屏東，現今進入...

屏東車站東側基地要開發 盼打造住商大樓、驛站商旅

台鐵屏東車站及鐵路高架化後，多出許多空地，目前已陸續開發。台鐵公司今日公開評選車站大武山星空廣場東側，一處面積約8850...

員工爆料逼迫提前離職 高雄大同醫院駁斥：網路不實指控

高雄市立大同醫院經營權之爭落幕，大同醫護去留受關注。有員工網路爆料，被大同醫院要求11月15前提離職，將影響年資且領不到...

斥資5000多萬水門轉運站恐成蚊子館 屏東縣府2.0版改造活化

屏北地區重要交通樞紐水門轉運站在2021年啟用，縣議員陳揚說，水門轉運站人潮少，今年超商又撤出，平日幾乎都沒有人，擔心變...

颱風又要來 高雄人擔心路樹太高、樹穴太小危機四伏

山陀兒颱風吹倒高雄逾1萬株樹木，議員發現不少路樹竄根、人行道毀損等災情尚未修復完成，另外人行道樹穴過小、樹種不適合及未適...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。