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員工爆料逼迫提前離職　高雄大同醫院駁斥：網路不實指控

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立大同醫院。本報資料照片
高雄市立大同醫院。本報資料照片

高雄市立大同醫院經營權之爭落幕，大同醫護去留受關注。有員工網路爆料，被大同醫院要求11月15前提離職，將影響年資且領不到「聖誕獎金」。大同醫院今發出聲明強調，這是網路不實指控，勞工局昨入院釐清證實並無強制員工提前離情況。

高醫大法人承辦的市立大同醫院經營權確定易主，明年起長庚醫療法人接手經營，逾千名醫護人員去留是兩大醫療體系即將面對的問題。日前有大同醫護指控，被要求提前離職，不僅「電鍋」年資沒了、也領不到聖誕節獎金，無奈吶喊「難道留下來的是罪犯嗎?」引發網路熱議。

對此，大同醫院嚴正駁斥，院方從未下達命令逼迫員工提前離職，高市勞工局派員入院查訪，確認並無任何員工向人資部門或工會反映此事，證實無強制員工提前離職情況。

大同醫院表示，高醫體系一向尊重員工自主選擇權及個人生涯規畫，無論員工決定留任高醫體系或新大同醫院，都是在為全體民眾醫療福祉貢獻己力，高醫體系均非常感佩也將提供全方位協助，齊心協力共度此轉換期間。

大同醫院說明，選擇留任高醫體系者，高醫保障員工薪資、福利與年資，並安排員工於今年10月31日前至人力資源室簽署留任協議書，以便後續職務安排。選擇留任新大同者目前所有薪資、福利與權益亦皆持續到12月31日，期間無需簽署任何變更契約文件；選擇離職或退休者依規定辦理，並提供必要協助，確保員工應得權益。

大同醫院強調，若員工對轉任或歸建高醫體系方案有任何疑問，請隨時向院方反映，將秉持透明、負責任的態度為所有員工提供協助與支持，同時針對此事件發生，相信只是誤解，惟如有任何刻意散播假訊息行為，嚴正譴責並保留法律追訴權，以維護高醫體系聲譽與所有員工權益。

勞工局勞動條件科長昨率３名專員到大同醫院進行了解及輔導，工會代表到場陪同並表明沒收到任何員工諮詢或申訴，也當面求證人資主管有無要求員工11月15日辦理離職，人資主管否認並表示從未有這種要求；至於檢舉記錄未具名，僅留大同醫院總機電話，工會呼籲，員工應循正式管道提出申訴請和接洽，由工會出面檢舉。

網路 離職 高醫

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