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屏東金牌水產評鑑 雙金得主將魚頭骨再利用永續養殖

中央社／ 屏東縣29日電

屏東是養殖漁業重鎮，縣府為推廣舉辦屏東金牌水產評鑑，今天頒獎，拿下石斑與午仔魚組金牌得主陳右穎將魚頭骨循環再利用，與在地製麵合作，減少碳足跡永續發展。

屏東金牌水產評鑑分有石斑魚組、午仔魚組及泰國蝦組，3組類別共9名得獎者，頒獎典禮今天在屏東縣府舉行，漁業署主任秘書繆自昌、屏東縣長周春米等人均出席。

周春米致詞指出，屏東農漁產值約新台幣800億元，養殖面積達3200公頃、年產量3萬1000公噸、產值77億元，其中又以石斑、午仔魚、泰國蝦為最大宗；屏東石斑與台鐵合作便當，去年也進軍日本藏壽司，目前也正與日本鐵路業者洽商，要讓養殖魚與日本鐵路便當結合。

周春米說，屏東水產高品質，感謝業者在極端氣候挑戰下，願在故鄉打拚，下週要帶著金牌水產禮盒到台中行銷，外銷通路目前除日本、美國外，未來也會開發馬來西亞、新加坡等東南亞市場。

繆自昌表示，屏東有非常好的環境，養殖很多水產品，如屏北泰國蝦、屏南龍膽石斑及午仔魚等，台灣有80%石斑魚外銷都在屏東，透過金牌評鑑選出優秀養殖場，產品從溯源、換水紀錄、加工過程等都有紀錄，為消費者把關食安。

在金牌水產評鑑中，獲石斑與午仔魚組別的金牌得主三魚直賣所陳右穎說，自己是養殖第2代，有1甲多面積，因傳統養殖高密度，為降低成本調整放養量，自然而然在開銷最多的電費與飼料費就會相對減少，養殖密度下降，也提供給魚更好環境，更注重動物福利。

陳右穎提及，為讓食材可以永續，將魚頭骨磨成粉循環再利用，與在地製麵業者合作，屏東養出來的魚、曬出來的麵，這就是減碳永續的概念做產品，不是為加工而加工。

日本 金牌

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