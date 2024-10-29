斥資5000多萬水門轉運站恐成蚊子館 屏東縣府2.0版改造活化

屏北地區重要交通樞紐水門轉運站在2021年啟用，縣議員陳揚說，水門轉運站人潮少，今年超商又撤出，平日幾乎都沒有人，擔心變成蚊子館。屏東縣府交通旅遊處長黃國維說，水門轉運站由高雄客運營運，除了客運也搭配郵輪巴士、觀光公車等，朝2.0版改造活化。

屏東縣議會今交通旅遊處、警察局、傳播處業務報告與質詢。縣議員陳揚說，屏東物產館、原百貨被說成蚊子館，擔心水門轉運站會成為下個蚊子館，水門轉運站原本還有超商，超商今年初也撤出，「平日幾乎都沒人，人潮不多」。

陳揚觀察，假日民眾大多是直接開車上去三地門、霧台，較少將水門轉運站當成休息中繼站，希望水門轉運站能發揮價值，不要將這些經費都浪費。

交旅處長黃國維說，當時檢討建蔽容積時候，一開始商業營業空間非常小，當時跟地方說明，希望能在轉運站辦活動因此需要空間，但後來沒有朝這個方向。

「水門轉運站2.0版」，黃國維說，做改善設施，車道改變，商業營業空間增大，符合廠商經營合理範圍，轉運站由高雄客運營運，縣府收取權利金。

黃國維說，高雄客運主要交通專業，基於旅遊部分，串連屏北三原鄉三地門、瑪家與霧台鄉，人潮高峰時間，像是霧台大武哈尤溪遊程時段，但因為轉運站的休息空間不足，大家多是上廁所就離開。也有推185雙層巴士、神山線、郵輪巴士等，185雙層巴士約有4個月的六日是高峰期。

黃國維說，會與營運廠商一起協力，每月舉辦小型活動，達到跟原鄉、里山地區鄉鎮，伴手禮做結合。

交旅處表示，轉運站的設施改善部分，目前上網招標，會將原本半露天空間包起來，避免夏天太熱，下雨被雨淋，設施改善經費約1500萬元。