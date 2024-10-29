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颱風又要來 高雄人擔心路樹太高、樹穴太小危機四伏

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
颱風又要來，山陀兒颱風造成林園區潭平路的災損尚未搶修完成。圖／議員邱于軒服務處提供
颱風又要來，山陀兒颱風造成林園區潭平路的災損尚未搶修完成。圖／議員邱于軒服務處提供

山陀兒颱風吹倒高雄逾1萬株樹木，議員發現不少路樹竄根、人行道毀損等災情尚未修復完成，另外人行道樹穴過小、樹種不適合及未適度修剪高度等原因亟需改善。工務局表示，颱風風力太強是路樹傾倒主因，已朝栽種本土種樹木、採用帶狀栽種等方式改善，也會優先處理危險路樹。

高市議會今天進行工務部門業務報告與質詢，議員陳麗娜指出，此次路樹倒伏多，共有樹穴太小、介質鬆軟、植栽間距過小、樹冠茂密風阻過大、樹體結構不良、感染褐根病或白蟻、非抗風性樹種、風速超過常態等八大問題。

陳麗娜說，除上述的栽樹問題須改善外，目前高雄共有32萬棵樹木，理論上不太可能逐棵修剪，但如果有機會全面修剪，每年需要多少預算？工務局長楊欽富說，山陀兒風力強是主因，超過樹根支持力，已研議樹穴加大、採用植栽帶，改變土質及採用本土樹種等改善方案，盡量不要超過15公尺高度比較好，修剪費用尚未算出。

議員邱于軒出示林園區文賢南路路樹竄根損壞人行道，潭平路倒塌路樹及馬路坑洞尚未修復等照片，擔憂山陀兒還沒修復完成，接著又有颱風要來，工務局應列管會影響安全的地方。楊欽富回應，市府災損金已用罄，目前等待中央14億元災損金協助復建，緊急性的地方會趕快去處理。

議員黃文志、李眉蓁等人關心樹木高度規範，不少市民擔心居家附近樹木比住家屋頂高，颱風又來恐怕危險。李眉蓁說，有市民陳情說，住家門口樹木太茂密被檢舉，區公所函文要求改善，私人樹木有無修剪準則，是否可開罰，應該也有規範。

公園處長林燦銘說明，市府上周召開專家會議達成初步共識，高度12公尺或15公尺以上樹木要修剪，新栽種樹木的樹穴部分會採用連續植栽，至少保有1.5公尺至2公尺寬度；未來茂密樹木會定期修剪，減少颱風倒樹風險。

議員王耀裕希望市府工務局要檢討路樹栽種方式，避免路樹倒伏造成危害。記者徐白櫻／翻攝
議員王耀裕希望市府工務局要檢討路樹栽種方式，避免路樹倒伏造成危害。記者徐白櫻／翻攝
颱風又要來，林園區文賢南路上還有尚未修復好的路面。圖／議員邱于軒服務處提供
颱風又要來，林園區文賢南路上還有尚未修復好的路面。圖／議員邱于軒服務處提供
高市議員邱于軒說，山陀兒颱風造成的災損尚未復原，又有颱風要來，危險地方應該要優先處理。記者徐白櫻／翻攝
高市議員邱于軒說，山陀兒颱風造成的災損尚未復原，又有颱風要來，危險地方應該要優先處理。記者徐白櫻／翻攝
議員李眉蓁說，山陀兒颱風路樹傾倒嚴重，私人住家樹木太高遭人檢舉，相關規範應該說明清楚。記者徐白櫻／翻攝
議員李眉蓁說，山陀兒颱風路樹傾倒嚴重，私人住家樹木太高遭人檢舉，相關規範應該說明清楚。記者徐白櫻／翻攝
議員黃文志說，颱風又要來，很多市民擔心住家附近的路樹高過屋頂，市府應該修剪規範。記者徐白櫻／翻攝
議員黃文志說，颱風又要來，很多市民擔心住家附近的路樹高過屋頂，市府應該修剪規範。記者徐白櫻／翻攝
高市議員陳麗娜歸納高雄路樹有多項栽種問題須檢討改善。記者徐白櫻／翻攝
高市議員陳麗娜歸納高雄路樹有多項栽種問題須檢討改善。記者徐白櫻／翻攝

人行道 山陀兒颱風 路樹

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