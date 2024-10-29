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颱風又要來 高雄人擔心路樹太高、樹穴太小危機四伏
山陀兒颱風吹倒高雄逾1萬株樹木，議員發現不少路樹竄根、人行道毀損等災情尚未修復完成，另外人行道樹穴過小、樹種不適合及未適度修剪高度等原因亟需改善。工務局表示，颱風風力太強是路樹傾倒主因，已朝栽種本土種樹木、採用帶狀栽種等方式改善，也會優先處理危險路樹。
高市議會今天進行工務部門業務報告與質詢，議員陳麗娜指出，此次路樹倒伏多，共有樹穴太小、介質鬆軟、植栽間距過小、樹冠茂密風阻過大、樹體結構不良、感染褐根病或白蟻、非抗風性樹種、風速超過常態等八大問題。
陳麗娜說，除上述的栽樹問題須改善外，目前高雄共有32萬棵樹木，理論上不太可能逐棵修剪，但如果有機會全面修剪，每年需要多少預算？工務局長楊欽富說，山陀兒風力強是主因，超過樹根支持力，已研議樹穴加大、採用植栽帶，改變土質及採用本土樹種等改善方案，盡量不要超過15公尺高度比較好，修剪費用尚未算出。
議員邱于軒出示林園區文賢南路路樹竄根損壞人行道，潭平路倒塌路樹及馬路坑洞尚未修復等照片，擔憂山陀兒還沒修復完成，接著又有颱風要來，工務局應列管會影響安全的地方。楊欽富回應，市府災損金已用罄，目前等待中央14億元災損金協助復建，緊急性的地方會趕快去處理。
議員黃文志、李眉蓁等人關心樹木高度規範，不少市民擔心居家附近樹木比住家屋頂高，颱風又來恐怕危險。李眉蓁說，有市民陳情說，住家門口樹木太茂密被檢舉，區公所函文要求改善，私人樹木有無修剪準則，是否可開罰，應該也有規範。
公園處長林燦銘說明，市府上周召開專家會議達成初步共識，高度12公尺或15公尺以上樹木要修剪，新栽種樹木的樹穴部分會採用連續植栽，至少保有1.5公尺至2公尺寬度；未來茂密樹木會定期修剪，減少颱風倒樹風險。
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