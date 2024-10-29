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高雄藤枝聯外道邊坡落石續崩 交通中斷不建議遊客上山

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄藤枝聯外道路10k路段上邊坡昨天崩塌，道路中斷中。記者張議晨／翻攝
高雄藤枝聯外道路10k路段上邊坡昨天崩塌，道路中斷中。記者張議晨／翻攝

高雄藤枝聯外道路10k路段上邊坡，今年8月發生崩塌造成道路中斷，農業部林保署搶通後，近日又遇下雨，昨上午再度土石崩塌，目前道路封閉，上下山無法通行，除公務、居民進出外，林保署不建議遊客上山。

林保署屏東分署表示，藤枝聯外道10k上邊坡約昨天上午9點再度發生土石崩塌情形，交通中斷雙向無法通行，因持續落石不斷，考量搶修人員安全，持續待命到今天進場，在安全無虞下才會進場搶通作業。

寶山里內目前包含寶山國小師生、里民約有120人，平常藉藤枝聯外道路通行，因道路受阻，只能倚靠其他農路通行。

屏東分署說，該路段今年8月8日也發生崩塌造成道路中斷，搶通後立即啟動災修工作，預定11月發包後進場施工，並針對10k易落石路段優先進行治理，預計明年1月底前完成此處落石防護改善。

因颱風「康芮」正往台灣方向接近，預估本周四、周五影響台灣，屏東分署表示，目前除在地居民及相關公務機關需求進出外，不建議遊客上山。

高雄藤枝聯外道路10k路段上邊坡昨天崩塌，道路中斷中。記者張議晨／翻攝
高雄藤枝聯外道路10k路段上邊坡昨天崩塌，道路中斷中。記者張議晨／翻攝

屏東 崩塌 落石

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